Nürnberg: Frau verbrennt sich Gesicht beim Kochen

Die 64-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Eine 64-Jährige wollte sich am Sonntagvormittag in ihrer Wohnung etwas kochen. Plötzlich schlug ihr dabei eine Stichflamme ins Gesicht.

Am Sonntagvormittag war gegen 10.45 Uhr eine 64-Jährige in einer Wohnung in Nürnberg Langwasser am Kochen. Dabei überhitzte sie das Essen so sehr, dass ihr eine Stichflamme das Gesicht teilweise verbrannte. Die Frau musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und ärztlich behandelt werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht und der verursachte Sachschaden ist gering. Die Feuerwehr war vor Ort und die Brandfahnder der Nürnberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.