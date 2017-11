Nürnberg freut sich: Das Krippen-Schwein ist wieder da

Holztier verschwand aus der Krippe der Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Dienstag gab der Schaustellerverband die Vermisstenmeldung auf: Das Schwein aus der Krippe der Kinderweihnacht war abtrünnig. Mittlerweile ist das Holztier wieder aufgetaucht, allerdings mit Blessuren.

Barbara Lauterbach vom Schaustellerverband hält das wieder gefundene Krippen-Schwein vom Hans-Sachs-Platz glücklich in den Armen. © Berny Meyer



Barbara Lauterbach vom Schaustellerverband hält das wieder gefundene Krippen-Schwein vom Hans-Sachs-Platz glücklich in den Armen. Foto: Berny Meyer



Polizisten der Wache Theresienstraße spürten die flüchtige Krippenfigur im Gebüsch am Leo-Katzenberger-Weg auf. Dort in Pegnitznähe hatten es aufmerksame Bürger, die nach einem Hilferuf der Eigentümer auf die Suche gegangen waren, entdeckt.

Die Schausteller als Besitzer konnten den Vierbeiner von der Wache abholen. Allerdings ist das Tier, nachdem es Unbekannte entwendet hatten, jetzt leider am Ohr ramponiert. Nun steht das Holzschwein wieder am gewohnten Ort in der Krippe auf der Kinderweihnacht.

"Wir danken allen Medien, die uns mit einem Suchaufruf unterstützt und natürlich den aufmerksamen Findern, welche die Polizei informiert haben", erklärt Barbara Lauterbach vom Schaustellerverband. Der versprochene Finderlohn werde natürlich zuverlässig zugestellt.

Nun soll für das Schwein ein Name gefunden werden, da es den Betreibern noch mehr ans Herz gewachsen ist. Vorschläge bitte per E-Mail an: info@sueddeutscher-schaustellerverband.de.

nn