Nürnberg: Getötete Frau war rumänische Prostituierte

Nach Leichenfund bei Brand: Ermittler haben Identität des Opfers geklärt - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Tötungsdelikt an einer Frau in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße in Nürnberg glauben die Ermittler, die Identität des Opfers geklärt zu haben. Es handelt sich um eine 22-jährige Rumänin.

Den gesamten Donnerstag verbrachten Ermittler der Nürnberger Mordkommission damit, Spuren am Tatort in der Regensburger Straße 39 zu sichern. Dort war in einer Wohnung im sechsten Stock am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Einsatzkräfte waren wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert worden.

Wie die Polizei schon am Donnerstag mitteilte wurde die Frau aller Wahrscheinlichkeit Opfer eines Gewaltdelikts. Die Spurensicherung war auch am Freitagmorgen noch nicht abgeschlossen. Polizeikräfte suchten das Gebiet um den Tatort großräumig nach Beweismitteln ab.

"Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Opfer um eine 22-jährige rumänische Staatsbürgerin", teilte die Polizei am Freitag mit. "Die Frau arbeitete als Prostituierte und dürfte sich erst seit Kurzem in Nürnberg aufhalten", hieß es weiter. Wie die Frau zu Tode kam, ist immer noch nicht geklärt. Im Laufe des Freitages wird die Obduktion des Leichnams erfolgen.

Hiervon erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf die Art des Todes. Bei der Suche nach dem Täter tappen die Beamten offenbar weiter im Dunkeln. "Erkenntnisse, welche auf einen möglichen Tatverdächtigen schließen lassen, ergaben sich bislang nicht", so die Polizei.

Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich der Regensburger Straße 39 möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

