Nürnberg hat bald den ersten Schoko-Kebab-Laden

Macher des "Choco Kebab" preisen weitere Neuheit an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bislang gab es ihn nur in einem Foodtruck, jetzt gehen die Macher des Schoko-Kebabs neue Wege: Anfang des kommenden Jahres soll in der Nürnberger Südstadt ein Laden zur süßen Versuchung entstehen. Auch eine weitere Weltneuheit soll's dort geben.

Eine süße Versuchung mit wahrscheinlich deutlich zu vielen Kalorien: der Schoko-Döner. © Screenshot Facebook



Eine süße Versuchung mit wahrscheinlich deutlich zu vielen Kalorien: der Schoko-Döner. Foto: Screenshot Facebook



Er ist süß, klebig, sicherlich nicht gesund, dafür aber umso leckerer: Bereits seit Monaten tourt der "Choco Kebab" durch Nürnberg. Der Foodtruck machte im Sommer auf gleich mehreren Festen Halt - und der Spieß kam an. "Die Resonanz war super", sagt Betreiber Alper Yildirim. So gut, dass er jetzt einen komplett eigenen Laden rund um den zuckersüßen Döner starten will.

Neu in Nürnberg: der Schoko-Burger. © PR



"Aktuell laufen die Umbauarbeiten in der Südstadt", sagt Yildirim. Die allerdings sollen noch im Laufe dieser Woche beendet sein. Bereits am 2. Januar, also unmittelbar nach Jahreswechsel, will der "Choco Kebab" in der Gibitzenhofstraße 83 eröffnen.

Foodtruck-Preise bleiben bestehen

"Durch die Vergrößerung vom Foodtruck zur Filiale haben wir natürlich auch unser Sortiment erweitert", sagt Yildirim. Es soll etwa unzählige Waffelvariationen, mit Eis, mit Soße oder Topping geben.

Für echte Fans haben sich die Macher aber noch mehr ausgedacht - etwa einen Schoko-Burger, den sich Kunden nach Geschmack belegen lassen können. "Trotz der höheren Kosten im Laden belassen wir unsere Foodtruck-Preise", sagt Yildirim. Der Schoko-Kebab kostet je nach Belag zwischen 3,50 und 4,50 Euro, der Burger ist etwas teuer und kostet bis zu fünf Euro.

Tobi Lang Online-Redakteur E-Mail