Nürnberg hat Ratten: Stadt packt die Keule aus

Verantwortliche haben bereits 22 "Hotspots" im Stadtgebiet im Blick - vor 52 Minuten

NÜRNBER - Sie lieben den Aufseßplatz, auf der Insel Schütt fühlen sie sich pudelwohl, am Plärrer gibt's genug Futter: Überall in Nürnberg lauern Ratten. Experten haben jetzt ein Raster über das ganze Stadtgebiet gestülpt.

Überall in Nürnberg lauern Ratten. Einige Areale sind aber besonders stark betroffen. © Fotos: dpa/Fischer



So wirklich einladend sieht er derzeit nicht aus. Ein Bauzaun umgibt den großen Spielplatz am Aufseßplatz, einige Spielgeräte fehlen, der grüne Belag ist an einigen Stellen aufgerissen. "Nicht mehr verkehrssicher" seien einige Geräte gewesen, sagt Andre Winkel vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör). Doch das ist nicht der einzige Grund für die Sperrung: Ratten hatten den Belag des Spielplatzes in den vergangenen Wochen "massiv unterhöhlt", weshalb Schädlingsbekämpfer erst einmal die Plage eindämmen müssen, bevor an Fundamenten und Co. gearbeitet werden kann.

Inzwischen haben Kammerjäger sogenannte "Köderboxen" ausgelegt. Fressen die Ratten das Gift darin, verbluten sie kurz darauf innerlich. "Das ist so schwer zugänglich, dass man sich als Mensch den Arm brechen müsste, um an das Gift heranzukommen", sagt Hermann Seider, Sachgebietsleiter im Gesundheitsamt. Auch für andere Tiere wie Katzen seien die Boxen keine Gefahr. Vier Wochen dauere es im Schnitt, die Plage zu bekämpfen, oftmals aber auch länger.

Den Ratten scheint es am Aufseßplatz zu gefallen. Den Belag des Spielplatzes haben sie so stark unterhöhlt, dass Kammerjäger anrücken mussten.



Auch auf der Insel Schütt sind die Tiere gern

"Und wenn man mal eine Generation weggepfiffen hat, kann es auch zu einem Neubefall kommen." Wenn die Tiere irgendwann vertrieben sind, muss der gesamte Spielplatz wiederhergestellt werden. Wie lange er also noch gesperrt sein wird, ist noch nicht abzusehen.

Doch der Aufseßplatz ist nicht das einzige Gebiet, in dem sich Ratten wohlfühlen. 22 Örtlichkeiten, an denen die Nager immer wieder auftreten, hat das städtische Gesundheitsamt ausgemacht. "Hotspots" nennt Hermann Seider diese Plätze. Darunter sind, neben dem Aufseßplatz, unter anderem der Spielplatz am Melanchthonplatz, aber auch der Plärrer sowie der Maffei- und der Rathenauplatz.

Auch die Insel Schütt liege den Tieren, sagt Seider. "Dort haben wir Wasser, eine Schule, in der Pausenbrot weggeworfen wird, und viele Rohre und Kanäle im Untergrund." Die weiteren 16 Hotspots will Seider nicht verraten, die genannten seien ausreichend.

"Ratten sind eben ein Nachfolger von uns Menschen"

Bereits seit mehreren Jahren hat die Stadt einen Vertrag mit einem privaten Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen abgeschlossen, das mindestens vierteljährlich die Hotspots prüft und sofort einschreitet, wenn das Problem akut wird – zum Beispiel mit Köderboxen. Bei der letzten planmäßigen Begehung des Aufseßplatzes im Juli sei noch kein Befall festgestellt wurden, so Seider.

Aktiv wird das Gesundheitsamt außerdem bei Bürgerbeschwerden – solange sich die Probleme oberirdisch und im öffentlichen Bereich abspielen. "Mancher Bürger meint, wir würden uns auch kümmern, wenn es in seinem Hinterhof Ratten gibt." Einen höheren fünfstelligen Betrag verschlingt die Rattenbekämpfung nach Seiders Angaben jährlich. Dazu kommt noch der Untergrund, wenn die Tiere beispielsweise in der Kanalisation auftreten.

"Wir leben in einer bewegten Stadt und die Ratten sind eben ein Nachfolger des Menschen", sagt Seider. "Auch wenn man sie nicht sieht, sind sie immer unter uns." Gleichmäßig verteilt seien sie nie, sie suchten sich immer wieder Orte, die ihren Lebensbedingungen entgegenkommen.

Wenn eine Population beispielsweise durch Baustellen aufgebracht und vertrieben werde, suche sie sich freilich eine neue Heimat. Einen Tipp hat Hermann Seider übrigens: Niemals Tauben füttern, die Essensreste würden auch gerne von Ratten gefressen. Oder salopp: "Taubenfüttern zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich."

Michael Fischer