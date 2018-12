Nürnberg Hauptbahnhof: Frau will Haare von Polizistin anzünden

23-Jähriger schlug wild um sich - Ein Beamter wurde verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der handfeste Streit eines Pärchens im Nürnberger Hauptbahnhof ist am Samstagabend eskaliert. Als Bundespolizisten das Paar trennen wollten, schlug der 23-Jährige wild um sich. Seine 25-jährige Begleiterin versuchte kurz darauf, die Haare einer Beamtin anzuzünden.

Der massive Streit der beiden fing gegen Mitternacht in der Osthalle an, berichtete die Bundespolizei am Donnerstag. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wollte dazwischen gehen, er wurde von dem 23-Jährigen massiv bedroht. Mehrere Streifen der Bundespolizei kamen hinzu. Sie hatten Mühe, den aggressiven Mann festzunehmen.

Als das Pärchen zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht werden sollte, zog die Frau ein Feuerzeug aus ihrer Tasche und versucht, die Haare einer vor ihr laufenden Beamtin anzuzünden. Ein aufmerksamer Kollege schlug der Angreiferin das Feuerzeug aus der Hand.

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Gegen das rabiate Pärchen laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide gehen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig