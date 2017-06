Nürnberg: Heute Demo gegen Abschiebungen geplant

Zug zum Rathausplatz könnte für Verkehrsbehinderungen sorgen - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitag soll es eine erneute Demonstration gegen Abschiebungen und Polizeigewalt geben. In der Nordstadt kann es daher zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bilderstrecke zum Thema Abschiebung vor Berufsschule: Gewalt und Tumulte bei Polizeieinsatz Am Mittwochmorgen führte die Polizei einen jungen Schüler aus der Nürnberger Berufsschule am Stadtpark. Der 21-jährige Afghane sollte in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch die Situation eskalierte.



Um 14.30 Uhr soll am Freitag die Kundgebung auf dem Berliner Platz mit einer Auftaktkundgebung starten. Just an dem Ort, wo am Mittwoch der Polizeieinsatz bei einer Spontan-Demonstration gegen die Abschiebung eines jungen Afghanen eskalierte.

Anschließend ist ein Demonstrationszug über die Bayreuther Straße, die Äußere und Innere Laufer Gasse und die Theresienstraße zum Rathausplatz geplant. Dort soll gegen 18 Uhr dann eine Abschlusskundgebung stattfinden. Während der laufenden Demonstration kann es auch zu Verkehrsbehinderungen in der Nordstadt kommen.