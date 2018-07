Nürnberg hinkt beim Blutspenden hinterher

Nur in München und Dachau finden sich weniger Freiwillige - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Blutspenden sind wichtig und können Leben retten. Aber gerade in den Sommermonaten geht die Spendenbereitschaft zurück. Die ist in Nürnberg ohnehin beklagenswert niedrig.

Die Blutspende-Bereitschaft ist in Nürnberg unterdurchschnittlich schlecht. Dabei sind viele Menschen auf fremdes Blut angewiesen. © Sonja Marzoner/dpa



Die Blutspende-Bereitschaft ist in Nürnberg unterdurchschnittlich schlecht. Dabei sind viele Menschen auf fremdes Blut angewiesen. Foto: Sonja Marzoner/dpa



Der Grund für die Flaute im Juli und August ist so simpel wie nachvollziehbar: Die Menschen verreisen oder gehen eben lieber bei schönem Wetter an die frische Luft. "Wir haben dennoch keinen Engpass", wie Christian Kohl, Sprecher des Blutspendedienstes (BSD) des Bayerischen Roten Kreuze,s betont. Da man präventiv arbeite, habe man immer einen Puffer aufgebaut, um solche Phasen zu überbrücken.

Das ist umso wichtiger, da der Bedarf an Spenderblut in den Kliniken hoch ist. Alleine in Bayern werden pro Tag 2000 Spenden benötigt, bundesweit sind es 15.000. Das sei eine Herausforderung, so Kohl. Daher sei es wichtig und wünschenswert, wenn die Menschen vor ihrem Urlaub spenden gehen würden - und nach ihrer Rückkehr.

Dabei erweisen sich die Bayern als besonders fleißige Spender - wenn auch auf geringem Niveau. Während hier immerhin 5,3 Prozent der Bevölkerung Blut spenden, sind es bundesweit lediglich 3,5 Prozent.

Dabei kommen annähernd die wenigsten aus Nürnberg, wo die Spendenbreitschaft bei lediglich 1,28 Prozent liegt. Nur in Dachau und München wird in Bayern noch seltener Blut gespendet. Eine Erklärung für diesen unrühmlichen Platz hat auch Christian Kohl nicht, verweist aber auf das grundsätzlich vorhandene Stadt-Land-Gefälle. "Auf dem Land wird erheblich mehr gespendet." Dort sei es auch ein sozialer Event. In der Stadt hingegen mache sich das Phänomen der Anonymität bemerkbar. Zudem sei dort auch das Terminangebot eine Herausforderung, denn man müsse eben auch entsprechende Räumlichkeiten haben, um Spende-Termine anbieten zu können.

Vor allem Krebspatienten sind darauf angewiesen

Der größte Teil des gespendeten Bluts wird für die Therapie von Krebspatienten benötigt, gefolgt vom Einsatz bei Herzerkrankungen, Erkrankungen an Magen und Darm. Aber auch, wenn es etwa zu Komplikationen bei einer Geburt kommt, ist so manche Patientin auf gespendetes Blut angewiesen.

Vor diesem Hintergrund ist man sehr dankbar über die 250.000 Spender in Bayern. Dennoch wird die demographische Entwicklung den Blutspendedienst künftig vor zusätzliche Herausforderungen stellen: Die Lebenserwartung der Menschen steigt und damit auch der künftige Bedarf. Auf der anderen Seite sind es heute aber vor allem Menschen jenseits der 55 Jahre, die am häufigsten spenden. Und die fallen irgendwann weg - weil sie entweder selbst nicht mehr fit genug sind oder sie die Obergrenze des Spendenalters von 72 Jahren überschreiten.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern versucht man unterdessen noch mehr jüngere Menschen zu erreichen - etwa über die sozialen Netzwerke, wie etwa Facebook, Twitter oder Instagram. Auch arbeitet man beim BSD derzeit daran, wie man künftig den zeitlichen Aufwand für die Spender minimieren kann - etwa durch eine digitale Anamnese oder auch die Möglichkeit, den Fragebogen bereits zuhause ausfüllen zu können.

Weitere Informationen: www.blutspendedienst.com oder bei der kostenlosen Spenderhotline unter 0800/11949 11 von Montag bis Freitag (7.30 Uhr bis 18 Uhr). In Nürnberg kann das nächste mal am 7. August 2018 Blut beim BRK gespendet werde: Rotkreuz-Saal, Nunnenbeckstraße 47, 90489 Nürnberg, 15 Uhr - 20 Uhr.

Irini Paul E-Mail