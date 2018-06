Nürnberg: Hunderte Erdogan-Anhänger feiern Türkei-Wahl

BONN - Rund 250 Männer und Frauen versammelten sich am Sonntagabend am Nürnberger Plärrer, um Erdogans Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei zu feiern. In ganz Deutschland hat der türkische Präsident viele Anhänger auf seiner Seite.

Der Autokorso ging vom Plärrer zum Hauptbahnhof und wieder zurück. Foto: NEWS5 / Bauer



Am späten Sonntagabend wurden die Wahlergebnisse der türkischen Präsidentschaftswahl bekannt, der amtierende Präsident erhielt die absolute Mehrheit der Stimmen. Erdogan hat in Deutschland viele Anhänger, fast zwei Drittel der deutsch-türkischen Stimmen gingen bei der Wahl an ihn. Entsprechend wurden die Wahlergebnisse bundesweit gefeiert. Auch in Nürnberg gingen zahlreichende Erdogan-Anhänger auf der Straße.

Am Plärrer versammelten sich etwa 250 Männer, Frauen und Kinder gegen 20.30 Uhr. Schon kurz danach war der Platz so voll, dass man ihn nicht mehr ohne Weiteres hätte überqueren können. Die Fans schwangen türkische Fahnen, spielten und sangen türkische Lieder und erhöhten den Lärmpegel mit Autohupen. Außerdem gab es einen Autokorso vom Plärrer zum Hauptbahnhof und wieder zurück, der jedoch von der Polizei beendet wurde. Nach Angaben von Polizeibeamten verlief die Feier friedlich und endete gegen 22.30 Uhr.

