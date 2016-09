Nürnberg in Zahlen: Echte Nürnberger, Fortzüge, Migranten

NÜRNBERG - Daten sind das Stroh des Internets. Zu Gold werden sie erst, wenn man sie genauer ansieht und aufbereitet. Mit unserer Aufarbeitung wollen wir genau das für Nürnberg tun. Zeigen, wo die meisten echten Nürnberger leben, zeigen, woher Nürnbergs Einwohner kommen, zeigen, in welchem Viertel welche Migrantengruppe dominiert.

Nürnberg ist wunderschön. Das wissen seine Bürger, aber auch Neubürger wissen das zu schätzen. © Viola Bernlocher



Unsere Aufarbeitung dreht sich um die Stadt Nürnberg und ihre Bewohner. Mit ihrer reichen Geschichte hat sie eine vielschichtige Stadtpersönlichkeit, die auch ihre Bewohner beeinflusst. In ihren Stadtvierteln spiegeln sich Gegensätze, finden sich Gemeinsamkeiten, verbergen sich Überraschungen.

"Echte" Nürnberger

So finden sich gerade in den neueren Vierteln am nördlichen Stadtrand besonders viele, gebürtige Nürnberger. Während in der Innenstadt, die doch für viele Touristen und Einheimsche das mittelalterliche Flair und den Charakter Nürnbergs am intensivsten transportiert, besonders wenige, gebürtige Nürnberger leben.

Diese und mehr Überraschungen entdecken Sie in unserer Aufarbeitung zu den "Echten Nürnbergern".

Woher die Nürnberger Bürger kommen

Woher die Einwohner Nürnbergs kommen, die nicht in der Stadt geboren und groß geworden sind, zeigt eine weitere interaktive Karte. Sie zeichnet die Zuzüge in die Stadt und die Fortzüge aus der Stadt für das nähere Umland nach.

Geburtsorte der Nürnberger Bürger

Eine weitere interaktive Karte zeigt die Geburtsorte der Nürnberger Einwohner. Überraschenderweise gruppieren sich diese nicht nur um die Stadt herum. Stattdessen liegt auch Berlin in der Rangliste auf einem der vorderen Plätze. Zudem zeigt unsere Karte, wie international Nürnberg ist.

Wo leben welche Migranten

Wer in der Nürnberger Südstadt unterwegs ist, sieht allein an den Geschäften im Straßenbild, dass hier viele Migranten leben. Nürnberg ist nach Frankfurt am Main die Großstadt mit dem höchsten Migrantenanteil in Deutschland. Hier gibt es viele verschiedenen Communitys und Gruppen. Wie sich Einwanderung über die Jahrhunderte entwickelt hat und in welchem Viertel heute welche Migrantengruppen dominieren, sehen Sie in unserer Aufarbeitung: Einwandererstadt Nürnberg: Wo welche Migranten leben.

Dokumentation

Eine Auswertung von Viola Bernlocher (@vbernlocher) und Jean-Pierre Ziegler (@jepziegler). Videoproduktion: Tobias Freund.

Die Zusammenstellung basiert auf Daten des Amtes für Statistik und Stadtforschung für Nürnberg und Fürth.

Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Fragen zu unserer Auswertung?

Wir freuen uns über Ihre E-Mail.

Kartenmaterial: Carto.com