Nürnberg: Jugendlicher beschmierte Hauswände mit Graffiti

Der Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Innerhalb weniger Stunden klärte die Polizei eine Serie zahlreicher Graffiti-Schmierereien in der Nürnberger Weststadt. Dringend tatverdächtig ist ein 16-jähriger Jugendlicher.

Mehrere Zeugen haben am frühen Mittwochmorgen bemerkt, dass in den Nürnberger Stadtteilen Wetzendorf und St. Johannis etliche Hauswände und Bushaltestellen mit Graffiti, darunter auch Hakenkreuze, beschmiert worden waren. Insgesamt meldeten sich bei der Polizei 17 beschädigte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere Tausend Euro.

Die umfangreichen Ermittlungen führten schon nach wenigen Stunden zu dem 16-Jährigen. Er wurde am Vormittag des 21.November festgenommen und zum Sachverhalt gehört. Er macht derzeit keine Angaben. In seiner Unterkunft, die am Ende seines Heimweges von der Schule liegt, fanden sich aber Beweismittel, die den Tatverdacht gegen ihn erhärteten.

Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung in mindestens 17 Fällen wurde Anzeige erstattet.

