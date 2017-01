Nürnberg kommt bei seinen Unternehmern gut an

NÜRNBERG - Die Stadt Nürnberg blickt auf eine gute Entwicklung in den vergangenen Jahren zurück. Die Wirtschaftsbilanz fällt aber nicht in allen Punkten positiv aus.

Nürnberg ist Messe- und Kongressstandort von internationaler Bedeutung — mit Auswirkung auf Arbeitsplätze, Hotels und Gaststätten, Einzelhandel, Messebau, Flughafen oder Logistik. © Foto: Horst Linke



"Attraktiv bleiben" ist das Schlagwort, mit dem die Stadt Nürnberg wirtschaftlich an die zuletzt recht rosigen Zeiten anknüpfen will. Unternehmen sollen sich in der Stadt ansiedeln, erweitern oder gründen. Gute Infrastruktur, ein leistungsstarkes Internet und Gewerbeflächen sind Faktoren, mit denen Nürnberg sich dem nationalen und internationalen Wettbewerb stellen will.

Gerade bei den Gewerbeflächen stößt die Noris allerdings an ihre Grenzen: Zumindest kurzfristig verfügbare Flächen werden immer knapper. Deshalb sank die erfolgreiche Vermittlung von Flächen — durchschnittlich gibt es jährlich rund 250 Anfragen — auf unter zehn Prozent. Dazu würden auch die Anforderungen der Interessenten immer spezifischer, heißt es im Wirtschaftsbericht 2016. So würden die Freizeitqualität des Umfeldes und die Nähe zu Kinderbetreuungseinrichtungen immer wichtiger. Fast 90 Prozent der über 25.000 hier ansässigen Unternehmen sind mit dem Standort Nürnberg aber zufrieden.

Nachgefragt werden in besonderem Maße Flächen für das produzierende Gewerbe, die zunehmend knapp werden, aber auch Logistikimmobilien und Einzelhandelsflächen. Auch Büros werden gesucht, so dass auch hier das Angebot knapper wird.

Ein Wermutstropfen in der Wirtschaftsbilanz ist für Wirtschaftsreferent Michael Fraas die Arbeitslosenquote. Diese sei trotz des überdurchschnittlichen Rückgangs der Arbeitslosen um 7,3 Prozent im Zeitraum 2014/2015 im bayerischen Vergleich (3,2 Prozent im November 2016) noch zu hoch (6,2).

Ende 2015 lag Nürnberg mit seiner damaligen Quote von 6,8 Prozent im deutschlandweiten Großstädte-Vergleich auf Rang vier hinter München (4,6), Stuttgart (5,3) und Frankfurt/Main (6,4). Demgegenüber stieg die Zahl der offenen Stellen stark an. Nach 5271 im Dezember 2015 sind aktuell 6842 unbesetzt. Mit einem erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt von rund 25 Mrd. rangiert Nürnberg im bundesweiten Städteranking auf Rang elf. Das schlägt sich auch in Kaufkraft und Gewerbesteuer nieder. Letztere ist mit 49 Prozent die wichtigste Steuereinnahmequelle der Stadt. Über 25.000 Unternehmen sind in Nürnberg angesiedelt — vom Global Player bis hin zum Kleinbetrieb, von Hightech bis zum traditionellen Handwerksbetrieb. Etwa zehn Prozent des Nürnberger Bruttoinlandsprodukts wird laut Wirtschaftsreferat vom Handwerk erwirtschaftet, ein Sechstel der Beschäftigten ist hier tätig.

Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist auch der Tourismus, der rund 30.140 Arbeitsplätze sichert.

Nach einem Rückgang hat der Flughafen zuletzt wieder steigende Passagierzahlen vermeldet. © Foto: Eduard Weigert



Seit 2003 sind die Übernachtungszahlen stetig angestiegen, 2015 wurde erstmals die Drei-Millionen-Marke überschritten. Davon profitieren neben dem Gastgewerbe auch der Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche.

Markant am Nürnberger Tourismussegment ist der hohe Anteil an Geschäftsreisenden: Beinahe zwei Drittel der Übernachtungsgäste kommen beruflich in die Noris — zu Messen, Kongressen oder Geschäftspartnern. Dem Hotelstandort Nürnberg tut die Tourismusentwicklung jedenfalls gut, neue Häuser vor allem in Bahnhofsnähe zeugen davon.

NICOLE FORSTNER