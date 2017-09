Nürnberg könnte erste Berufsfeuerwehrfrau bekommen

NÜRNBERGS - Sie sind eine Seltenheit: Frauen bei der Berufsfeuerwehr. In Nürnberg gibt es bis dato gar keine. Es sind jährlich lediglich eine Hand voll Bewerberinnen und die scheitern am harten Sporttest im Aufnahmeverfahren. Jetzt aber hat erstmals eine Frau diesen Test bestanden. Die Frauenbeauftragte der Stadt ist darüber hocherfreut.

Reingeschnuppert wie hier haben viele Frauen, in Nürnberg aber gibt es keine einzige weibliche Retterin bei der Berufsfeuerwehr. © Ina Fassbender/dpa



In München trat die erste Feuerwehrfrau 2003 ihren Dienst an, in Köln 2012. Heute gehören dort Frauen fest zum Team der Brandbekämpfer, so wie Polizistinnen zur Polizei. Die Feuerwehrfrauen müssen bis zu 25 Kilo schwere Schutzausrüstungen tragen, retten Menschen aus Flammen oder schneiden mit schwerem Gerät Unfallopfer aus demolierten Autos. Sprüche wie "wir können hier aber niemanden mit langen Fingernägeln brauchen" hielten sie aus. Der Job ist sehr technisch und psychisch wie physisch sehr anspruchsvoll.

Bei der Stadt Nürnberg gibt es keine Feuerwehrfrau. Noch. Denn von den vier Bewerberinnen (rund 200 Bewerbungen waren es insgesamt in diesem Jahr) hat kürzlich eine den schweren sportlichen Aufnahmetest geschafft. Dazu gehören Klimmzüge, Schwimmen, Streckentauchen, Laufen und die Drehleiter im Eiltempo 30 Meter nach oben steigen. Alle Disziplinen müssen innerhalb einer festgelegten Zeit erfolgen. Ein Knackpunkt ist der sogenannte Kasten-Bumerang-Test. In drei Rundgängen müssen Bewerberin und Bewerber über einen Bock springen, auf einem Balken balancieren, eine Rolle vorwärts machen und mit einem 30 Kilogramm schweren Sack über einen Kasten steigen.

"Sportprüfung ist für Frauen nicht leicht"

Beobachtet hat den Ablauf auch Nürnbergs Frauenbeauftragte Hedwig Schouten. "Die Sportprüfung ist für Frauen nicht leicht, aber sie ist zu schaffen", sagt sie auf Anfrage. Doch ist das Rennen um die 20 Ausbildungsstellen bei der Berufsfeuerwehr noch nicht abgeschlossen. In einem praktischen Teil werden noch grundlegende handwerkliche Fähigkeiten getestet, in einem schriftlichen Test muss der Bewerber einen kleinen Aufsatz schreiben und Rechenaufgaben lösen. "Das erklärt auch, warum sich so wenige Frauen auf die Ausbildung bewerben", sagt Schouten. Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine Ausbildung im technischen Handwerk oder als Rettungs- bzw. Notfallsanitäter/in. Noch immer seien viel zu wenige Frauen in technischen Berufen.

"Wir sind gerne bereit, Frauen aufzunehmen"

Ab dem 1. Oktober bildet die Berufsfeuerwehr Nürnberg erstmals selbst Notfallsanitäter aus, ein Beruf, in dem der Frauenanteil deutlich höher liegt. "Gut ein Viertel der Bewerber auf die drei offenen Ausbildungsstellen sind Frauen“, berichtet Volker Skrok, Leiter der städtischen Feuerwehr.

Wollte eine Notfallsanitäterin nach ihrer Ausbildung die Lehre zur Feuerwehrfrau (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) anschließen, hätte sie bessere Chancen. Denn sie arbeite dann bereits an der „Quelle“ und kann gezielter auf den sportlichen, praktischen und theoretischen Aufnahmetest hin trainieren. Abstriche gibt es beim Test für Notfallsanitäter der Feuerwehr aber keine. "Wir sind gerne bereit, Frauen aufzunehmen", sagt Skrok.

Bürgermeister Christian Vogel (SPD), zuständig für die städtische Feuerwehr, dazu: „Wir geben Frauen die Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen - aber dazu braucht man auch Bewerberinnen.“ Die Sportprüfung sei aber auch für durchtrainierte Männer nicht leicht. "Diese Woche erst saß ein junger athletischer Herr mit Tränen in den Augen bei mir, weil er sie nicht geschafft hat. Ich riet ihm, gezielt zu trainieren und sich im nächsten Jahr wieder zu bewerben."

