Nürnberg: Kranführer aus luftiger Höhe gerettet

Kollegen hatten sich nach Feierabend gesorgt und die Feuerwehr gerufen - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Einsatz für die Höhenretter der Nürnberger Feuerwehr: Auf einer Baustelle in der Regensburger Straße brachten sie einen Kranführer aus rund 25 Metern Höhe über eine Drehleiter zurück auf festen Boden.

Kollegen des Kranführers hatten sich am Freitagabend Sorgen gemacht. Denn es war fast dunkel und der Feierabend längst angebrochen – der Kranführer aber war nach Abschluss der Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle immer noch nicht am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht. Deshalb kletterten zwei Mitarbeiter zum Führerhaus hinauf und fanden den vermissten Kollegen in hilfloser Lage. Da er nicht mehr aus eigener Kraft hinuntersteigen konnte, alarmierten die Bauleute die Feuerwehr.

Bilderstrecke zum Thema Kranführer in Not: Höhenrettung in Nürnberg Die Berufsfeuerwehr Nürnberg wurde Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Einsatz in der Regensburger Straße gerufen. Kollegen alarmierten die Einsatzkräfte, da ihr Kollege nicht von einem Kran abgestiegen war. Der Mann war zu schwach, um alleine hinabsteigen zu können. Mit einer Drehleiter konnten die Feuerwehrleute den Kranführer retten.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.