Nürnberg: Lebloser Mann trieb im Main-Donau-Kanal

Feuerwehr konnte Mann aus dem bitterkalten Wasser ziehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Alarm am Samstagmittag: Ein Angler entdeckte in Röthenbach bei Nürnberg einen Mann, der leblos im Main-Donau-Kanal trieb. Die Feuerwehr rückte sofort aus und konnte ihn aus dem bitterkalten Wasser ziehen.

Kräfte der Feuerwehr die auf Wasserrettungen spezialisiert sind, rückten am Samstag an den Kanal aus. Foto: News5/Friedrich



Noch ist völlig unklar, warum und wie der Mann in den Kanal geriet. Gerade bei den aktuellen Temparaturen hätte das jedoch schnell tödlich enden können. Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem Kanal ziehen. Er wurde noch vor Ort erfolgreich reanimiert und wenig später in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Sowohl ein Unglücksfall, als auch ein Suizidversuch konnten zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

