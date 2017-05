Nürnberg: Leiche nach Brand in der Südstadt gefunden

Feuerwehr löscht Flammen in Mehrfamilienhaus in der Regensburger Straße - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Grausiger Fund am späten Mittwochabend: Nach einem Wohnungsbrand in der Nürnberger Südstadt haben Feuerwehrleute eine Leiche entdeckt. Zur Klärung der Todesursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Aus dem sechsten Stock dieses Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße drang dichter Rauch. © ToMa



Aus dem sechsten Stock dieses Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße drang dichter Rauch. Foto: ToMa



Gegen 23.30 Uhr am späten Mittwochabend wurde laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Regensburger Straße 39 in der Nürnberger Südstadt gemeldet. Da es sich um ein sechsgeschössiges Mehrfamilienhaus handelt, wurde ein zweiter Löschzug alarmiert.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in der Regensburger Straße: Einsatzkräfte finden tote Person In einem Appartement im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße in Nürnberg hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend eine Leiche entdeckt. Die Einsatzkräfte waren wegen starker Rauchentwicklung alarmiert worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.



"Es wurde sofort mit einem C-Rohr und zwei Trupps ein Innenangriff vollzogen", sagte Nürnbergs Feuerwehrchef Volker Skrok, der persönlich vor Ort war. "Ein Trupp zur Brandbekämpfung und ein Trupp zur Personensuche". Das Feuer war schnell gelöscht. In der Brandwohnung im sechsten Stock fanden die Einsatzkräfte eine Leiche.

Die Todesursache ist noch unklar. Zum Alter oder Geschlecht der toten Person machte die Polizei in der Nacht zunächst keine weiteren Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Ansonsten kam bei dem Brand niemand zu Schaden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.