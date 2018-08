Nürnberg: Maly ist beliebtester Großstadt-Bürgermeister

Mit im Ranking sind die 15 größten Städte Deutschlands - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Während Nürnbergs Oberbürgermeister Maly bei den Bürgern sehr beliebt ist, sieht es bei dem Bremer Carsten Sieling eher schlecht aus. Fast zwei Drittel finden seine Arbeit nicht gut.

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) ist einer Umfrage zufolge das beliebteste Großstadtoberhaupt Deutschlands. 72 Prozent der wahlberechtigten Nürnberger sind mit der Arbeit des Politikers zufrieden, wie eine von RTL in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage zeigt, die am Montag veröffentlicht wurde. Gute Noten gab es laut dem RTL/n-tv-Trendbarometer auch von den Münchnern für ihren Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Mit einer Zustimmungsquote von 60 Prozent landet der 60-Jährige auf dem zweiten Platz der Rangliste. Am unzufriedensten sind der Umfrage nach die Bremer mit ihrem Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Fast zwei Drittel (64 Prozent) bewerten seine Arbeit negativ. Für das Bürgermeister-Ranking wurden mehr als 9000 Bürger in den 15 größten Städten Deutschlands befragt.

