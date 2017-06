Nürnberg: Mann belästigt Frau und flüchtet

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Eine Frau war in der Nacht zum Freitag gerade auf dem Heimweg, als sich ihr ein Unbekannter näherte. Er berührte sie unsittlich und floh danach in die Innenstadt.

In der Nacht zum Freitag war eine Frau im Nürnberger Stadtteil Rennweg gerade auf dem Heimweg. Gegen drei Uhr morgens näherte sich plötzlich ein Unbekannter in der Bayreuther Straße und berührte sie unsittlich. Danach flüchtete er mit einem Mountainbike in Richtung Innenstadt.

Der Mann hatte eine südländische Erscheinung, schwarze kurze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einer Zahl auf dem Rücken.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise unter 09 11 2112 - 3333.

