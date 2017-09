Nürnberg: Mann fährt mit Auto Rollstuhlfahrer an und flüchtet

Unfallopfer wurde schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Ein Rollstuhlfahrer wollte am Samstagabend an einer Ampel die Münchner Straße überqueren. Als die Ampel von grün auf rot schlug wurde er von einem unbekannten Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer begann Fahrerflucht.

Gegen 22.15 Uhr wollte der Rollstuhlfahrer die Münchner Straße auf Höhe der Esso-Tankstelle am Alfred-Hensel-Weg an einer Ampel überqueren. Da er mit seinem Rollstuhl nicht so schnell fahren konnte, schaffte es der Mann laut Angaben der Polizei nicht, den kompletten Weg noch bei grün zu überqueren.

Ein Unbekannter erfasste den Rollstuhlfahrer darauf mit seinem Pkw und fuhr dann in stadtauswärtiger Richtung davon. Der Rollstuhlfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben des Geschädigten sollen dem Pkw wetere Fahrzeuge nachgefolgt sein, deren Insassen den Vorfall möglicherweise bemerkt haben.

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 entgegen.

