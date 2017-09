Nürnberg: Mann setzt Pkw in Flammen und flüchtet

Doch die Sachbeschädigung bleibt nicht der einzige Gesetzesverstoß - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag steckte ein Unbekannter in der Nordstadt einen Ford Kuga in Flammen und flüchtete. Durch einen Zeugen kam die Polizei ihm jedoch schnell auf die Spur, doch die Sachbeschädigung blieb nicht das einzige Problem des Täters.

Ein Ford Kuga wurde in Nürnberg im Stadtteil St. Johannis gleich zweimal in die Mangel genommen: Bereits am Donnerstagvormittag hatte ein Unbekannter die Heckscheibe des Wagens in der Uhlandstraße eingeworfen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete ein Zeuge schließlich, wie ein Mann gegen 1 Uhr einen Gegenstand durch die bereits zerbrochene Scheibe warf, worauf der Ford zu brennen begann.

Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, blieb von dem Wagen nichts weiter übrig als ein Totalschaden. Doch die Polizei war dem Täter schnell auf der Spur: Durch die Zeugenaussagen konnte rasch ein Tatverdächtiger ermittelt werden, in dessen Wohnung die Beamten auch eine Marihuana-Aufzuchtanlage entdeckten.

Der 31-jährige Tatverdächtige leistete heftigen Widerstand gegen die Polizei, indem er mit der Faust nach den Beamten schlug. Auch seine Plantage wollte der Mann nicht aufgeben und versuchte die Beamten daran zu hindern, seine Cannabispflanzen sicherzustellen. Die Polizisten konnten den Schlägen jedoch ausweichen und blieben unverletzt.

Nun muss sich der 31-Jährige unter anderem wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung, illegalem Anbau von Rauschmitteln und Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten. Die Polizei konnte am Freitagnachmittag nicht mitteilen, ob der Mann auch für die eingeworfene Scheibe am Donnerstag verantwortlich war.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.