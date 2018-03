Nürnberg: Mann uriniert in Mülleimer und belästigt Passanten

NÜRNBERG - Am frühen Freitagabend sorgte ein 50-Jähriger für Trubel in der Nürnberger Innenstadt: Erst urinierte der Mann vor den Augen zahlreicher Menschen in einen Mülleimer, anschließend wurde er aggressiv.

Laut Polizei beobachteten mehrere Passanten den 50-Jährigen gegen 17.30 Uhr wie er in einen Mülleimer in der Karolinenstraße urinierte. Obwohl die Menschen ihm zu verstehen gaben, er solle damit aufhören, ließ er seinem Bedürfnis unbekümmert freien Lauf.

Auch als die Polizei ankam, stand der Mann noch an dem Mülleimer. Dem Platzverweis der Beamten kam der 50-Jährige zunächst nach, schon kurze Zeit später sorgte er an gleicher Stelle allerdings erneut mit "wirrem und aggressivem Verhalten", wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, für Unruhe.

Die Polizisten legten dem Mann daraufhin unter unmittelbarem Zwang Handschellen an und nahmen ihn mit auf ihre Dienststelle. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Bei der Befragung des 50-Jährigen bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Mann psychisch krank ist. Deshalb wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Gleichzeitig erstatteten die Beamten Anzeige wegen eines Versoßes gegen das Bayerische Straßen- und Wegegesetz.

