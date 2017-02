Nürnberg: Moderatorin Milka macht Promi-Kollegen fit

NÜRNBERG - TV-Moderatorin und Wahlnürnbergerin Milka Loff Fernandes gab am Mittwoch Privattraining in Nürnberg. Im Fitnesstudio des Promi-Bodyguards Peter Althof traf die zweifache Mutter auf Sky-Sportmoderator Fabian Sauer. Sauer wollte sich mit dem Intensivtraining für die Berlinale fit machen.

SKY-Sportmoderator Fabian Sauer kann beim Training mit Moderatorin Milka Loff Fernandes nicht mithalten. © Michael Matejka



Wer schön sein will, muss schwit­zen: Milka Loff Fernandes, die als Moderatorin des Musiksenders Viva bekannt wurde, trainiert deshalb flei­ßig; sechsmal die Woche steht Sport bei ihr auf dem Programm. "Was Aus­dauer angeht, bin ich allerdings eine faule Socke", sagt die 36-Jährige. Länger als eine halbe Stunde dauern ihr Workouts nie. Dafür haben sie es aber in sich - wie Sky­Moderator Fabian Sauer jetzt feststellen konn­te.

Um auf der Berlinale, die gestern Abend begonnen hat, als Interviewer auf dem roten Teppich eine gute Figur zu machen, nahm die sportliche Milka den 26-Jährigen im Box-Stu­dio von Peter Althof unter die Fittiche. "Es war der schlimmste Vor­mittag meines Lebens", gestand der Moderator danach lachend. Sieben Kniebeugen, sieben Lie­gestützen, sieben Sprün­ge aus der Hocke - und das Ganze sieben Mal hintereinander; danach war der Moderator platt. Ganz im Gegen­satz zu Loff Fernandes, die erst vor vier Mona­ten ihr zweites Töchter­chen bekommen hat.

Ih­ren Babyspeck habe sie aber mit Stolz getragen, versicherte die 36-Jähri­ge. Auf schnelle Erfolge setzt sie grundsätzlich nicht. Man müsse schon kontinuierlich etwas tun, um fit zu sein. "Aber wenn man sich wie aus dem Leim gegangen fühlt und dann mal so richtig schwitzt, gibt einem das einfach ein besseres Gefühl", findet sie. Einblicke in ihr sportliches Leben gibt die Moderato­rin, die auch Kleider designt, jetzt auf der Internet-Plattform You Tube. Unter "desperatehousewifesboot­camp" stellt sie kleine Filme über sich ins Netz - natürlich inklusive Fitness- und Ernährungsgstipps.

Anette Röckl