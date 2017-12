Nürnberg: Obdachloser in Müllwagen gekippt

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen kam es im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof zu einem ungewöhnlichen Vorfall, bei dem ein Obdachloser schwer verletzt wurde.

Ein Obdachloser hat einen Altpapiercontainer zu seinem Schlafplatz gemacht und wurde lebensgefährlich verletzt, als ein Mitarbeiter der Müllabfuhr den blauen Container, hier ein Symbolbild, in den Müllwagen kippte. © Frank Leonhardt/dpa



Mitarbeiter der Stadt Nürnberg leerten gegen 7.15 Uhr in der Jochsteinstraße mehrere Altpapiercontainer, die sie vorher auf den Inhalt überprüft hatten, und kippten sie mit der dafür vorgesehenen Hebeeinrichtung in den Laderaum des Müll-Lkw. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter.

Während der Fahrt hörte der Mann auf dem Trittbrett Hilferufe aus dem Innern des Lkw und veranlasste den Fahrer dazu, anzuhalten und das Schubwerk abzustellen, das den Papiermüll im Lkw zusammenschiebt. Nach Polizeiangaben machte sich unmittelbar darauf ein Mensch bemerkbar. Sofort wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei verständigt.

Als die Ladefläche des Fahrzeugs frei war, war zunächst nichts zu erkennen. Erst als einiges Papier beiseite geräumt worden war, kam ein Mann zum Vorschein, der schwer verletzt zu sein schien. Der 41-jährige Obdachlose wurde ins Krankenhaus eingeliefert, er ist laut Polizei wohl lebensgefährlich verletzt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann wohl die Nacht in dem Container verbracht und sich gegen die Kälte mit Altpapier zugedeckt hatte. Weder bei der Nachschau vor dem Einkippen in den Lkw noch danach war der Mann nach aktuellem Kenntnisstand für die Beschäftigten erkennbar. Die Ermittlungen der Nürnberger Polizei dauern aber noch an.

