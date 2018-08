Nürnberg: Passanten entdecken Leiche an der Pegnitz

Der Fundort liegt rund 300 Meter von der Theodor-Heuss-Brücke entfernt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Samstagnachmittag wurde ein toter Mann auf einer Insel in der Pegnitz nahe der Theodor-Heuss-Brücke in Nürnberg gefunden. Passanten entdeckten den leblosen Körper und benachrichtigten die Polizei.

Bei der toten Person handelt es sich um einen Mann, der bislang noch nicht identifiziert werden konnte, teilt die Polizei mit. Ein Notarzt bestätigte den Tod gegen 14.30 Uhr, nachdem eine halbe Stunde zuvor der Anruf bei der Polizei einging.

Passanten hatten den Leichnam auf der Mittelinsel im Pegnitztal West gefunden. Die Insel grenzt an die Kläranlage "Klärwerk 2" in der Gertrudstraße und liegt etwa 300 Meter von der Theodor-Heuss-Brücke entfernt, wo an diesem Wochenende auch das Brückenfestival stattfindet.

Die Obduktion wird nach Aussage der Einsattzentrale Mittelfranken frühestens am Montag stattfinden. Bis dahin bleibt ungewiss, was die Todesursache war. Im April 2016 hatte es schonmal einen Leichenfund in der Pegnitz gegeben, damals entdeckten Passanten einen leblosen Körper auf Höhe Großweidenmühle.

