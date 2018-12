Nürnberg: Polizei fasst mutmaßlichen Taschendieb

Ein 20-Jähriger hatte einer Frau die Tasche aus ihrem Auto geklaut - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein zunächst unbekannter Täter hat einer Frau am frühen Dienstagmorgen in der Nürnberger Innenstadt die Handtasche gestohlen. Die Nürnberger Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 3.15 Uhr stieg die 33-jährige Frau in ihren Wagen, den sie in der Kohlenhofstraße geparkt hatte, und stellte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Kurz darauf öffnete ein ihr unbekannter Mann die Beifahrertüre, sprach kurz mit der Frau und flüchtete anschließend zu Fuß mitsamt der Handtasche, in der sich ein geringer Geldbetrag befand.

Die sofort alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und weiterer Dienststellen fahndeten nach dem flüchtigen Dieb. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen Tatverdächtigen im Bereich der Rothenburger Straße fest.

Der Tatverdächtige hatte unter anderem mutmaßliches Diebesgut bei sich. Außerdem erkannte ihn eine Zeugin eindeutig wieder. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Handtaschendiebstahls gegen den 20-jährigen Beschuldigten ein. Er wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder entlassen.

