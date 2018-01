Nürnberg: Polizei sammelt betrunkene 15-Jährige auf

Junges Mädchen fällt der Polizei am Hauptbahnhof auf - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Nach Mitternacht fiel den Polizeibeamten im Nürnberger Hauptbahnhof ein junges Mädchen auf, das sich auffällig verhielt. Schnell stellte sich heraus, dass die 15-Jährige betrunken war.

Eine betrunkene 15-Jährige hat die Bundespolizei am Sonntag in Nürnberg vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Jugendliche fiel gegen 1 Uhr nachts einer Streife im Hauptbahnhof auf. Als die Beamten das Mädchen überprüften, stellten sie starken Alkoholgeruch fest.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,14 Promille. Die Bundespolizisten nahmen das Mädchen aus dem Landkeis Ansbach daraufhin vorübergehend in Gewahrsam. Noch in der Nacht holte der Vater seine Tochter von der Polizei ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.