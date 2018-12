Nürnberg.Pop gibt ersten Act für 2019 bekannt

NÜRNBERG - Es ist bereits das neunte Nürnberg.Pop Festival in Nürnberg, das im kommenden Jahr wieder viele Musik-Fans in die Altstadt locken wird. 2019 findet das Festival zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Jetzt gibt es erste Infos zu Künstlern und Tickets!

Der deutsche Künstler Enno Bunger wird 2019 beim Nürnberg.Pop-Festival auftreten. © Dennis Dirksen/pr



Am 11. und 12. Oktober ist es wieder soweit! Das Nürnberg.Pop wird die Nürnberger Innenstadt in ein Musik-Festival verwandeln: An rund 20 Spielstätten werden etwa 60 Künstlerinnen und Künstler performen. Und auch der erste Künstler aus dem Line-Up ist schon bekannt: der gebürtige Ostfriese Enno Bunger macht den Anfang. Hits wie "Regen" oder "Wo Bleiben Die Beschwerden" dürften einigen Musikfans ein Begriff sein. Enno Bunger mixt Pop mit Electronica mit Rap und Indie Folk.

Vorverkauf startet

Mit dem Line-Up startet auch der Vorverkauf. Wer eines der 100 Super-Early-Bird-Tickets ergattert, darf sich außerdem freuen. Sie gibt es für 39 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen - sie sind aber auf 100 Stück limitiert.

nb