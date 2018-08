Nürnberg: Rabiater Ladendieb flüchtet aus Markt am Plärrer

NÜRNBERG - Am Montagvormittag sorgte ein gewalttätiger Ladendieb am Nürnberger Plärrer für einen Polizeieinsatz. Dem noch Unbekannten gelang mit seiner Beute die Flucht.

Der unbekannte Mann hielt sich gegen 10.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Plärrer auf und ließ sich mehrere Mobiltelefone zeigen. In einem günstigen Augenblick steckte er ein Telefon ein und verließ den Markt. Ein Detektiv hatte den Mann beobachtet und sprach ihn an. Daraufhin entstand eine kurze Rangelei, in deren Verlauf der Detektiv zu Boden gestoßen, ein paar Meter mitgeschleift und dabei leicht verletzt wurde. Am Ende flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 45 Jahre alt

Circa 1,75 Meter groß, schlank

Bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzem Strickpulli und blauer Jeans

Er sprach hochdeutsch

Diesbezügliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegengenommen.

