Nürnberg: Sanitäterin will helfen und wird getreten

Ausgerechnet von dem Mann, dem sie zu Hilfe eilte - Polizei schreitet ein - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Ein 39-Jähriger lief am späten Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in St. Johannis in Nürnberg betrunken und laut schreiend herum. Als er stürzte und liegen blieb, verständigten Anwohner den Rettungsdienst.

Der Rettungsdienst kam auch schnell, eine 24 Jahre alte Sanitäterin wollte sich um den Mann kümmern. Dieser aber sprang plötzlich auf und trat ihr in den Bauch, einem zweiten Tritt wich sie gerade noch aus.

Weil er danach wieder zu Boden fiel, konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv.

Er wurde gefesselt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstandes gegen oder tätlichen Angriffes auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Die Sanitäterin blieb unverletzt.

