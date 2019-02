Nürnberg: Spanner reißt Umkleidekabine auf und begafft Frau

Ein 25-Jähriger hat Vorhang zurückgezogen und halbnackte Kundin gemustert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Spanner in Nürnberger Kaufhaus: Ein 25-Jähriger hat in einer Umkleidekabine für Frauen den Vorhang zurückgezogen und eine halbnackte Kundin gemustert. Ihr Freund hielt den Mann anschließend fest, bis die verständigte Polizei kam.

Wie die Polizei berichtete, hat eine Kundin im Schutz einer Umkleidekabine am Samstagnachmittag mehrere Kleidungsstücke in einem Nürnberger Kaufhaus anprobiert. Ihr Lebensgefährte guckte sich unterdessen im Geschäft um. In dem Moment, als die Frau in der Kabine lediglich eine Hose anhatte, zog ein bis dahin Unbekannter den Vorhang zurück und musterte die Kundin von oben bis unten.

Die Frau schrie lautstark um Hilfe. Ihr Lebensgefährte eilte in Richtung Umkleide und hielt den 25-jährigen Spanner so lange in Schach, bis eine Streife der Inspektion Nürnberg-Mitte eintraf und den Mann festnahm. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Verdächtigen eingeleitet.

bro