Nürnberg-Süd: Einbrecher steigen in mehrere Firmen ein

NÜRNBERG - In der Nacht zum Freitag gab es mehrere Einbrüche im Nürnberger Süden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 6.30 Uhr in ein Firmengebäude in der Raudtener Straße ein und erbeuteten einen Betrag in Höhe von 1000 Euro. Der Sachschaden, den sie verursachten, schlägt mit etwa 2000 Euro zu Buche.

In der Sprottauer Straße, unweit des anderen Tatorts, schlugen die Täter in derselben Nacht zu. Einen weiteren Einbruch gab es zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag 7 Uhr bei einer Firma in der Conradtystraße. Zwischen 21.30 Uhr und 7.15 Uhr brachen die Unbekannten in ein Firmengebäude in der Isarstraße ein.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise unter 2112-3333.

