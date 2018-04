Nürnberg: Unbekannte zerstören Baum-Schutz für Biber

Immer häufiger werden Zäune entfernt, die Bäume absichern sollen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nagelust der Biber ist groß, wie unverkennbare Bissspuren an Bäumen beweisen. Um die Gewächse zu sichern, hat der Bund Naturschutz rund 300 Stämme in Nürnberg mit Drahthosen umgeben. Doch zuletzt haben Unbekannte immer wieder Zäune beschädigt.

Der Biber besiedelt nun seit einigen Jahren wieder die deutsche Flusslandschaft. Unbekannte haben in Nürnberg nun Schutz-Zäune an Bäumen für den Biber zerstört. © dpa



Walter Siebert versteht die Welt nicht mehr. Ehrenamtlich setzt sich der 80-Jährige mit seinen Kollegen vom Bund Naturschutz Nürnberg (BN) dafür ein, dass junge und schützenswerte alte Bäume nicht dem Biber zum Opfer fallen. Um zu verhindern, dass die Nager ihre scharfen Zähne in die Rinde haken, umzäunen Siebert und seine Kollegen auch am Wöhrder See ausgewählte Bäume. Einige Umrandungen standen zuletzt nicht lange. Unbekannte haben es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, den Maschendraht zu zerstören.

Anfangs ließen der oder die Täter die Reste des Zaunes einfach liegen. Inzwischen deuten mancherorts nur noch kleine Stücke des grünen Drahts darauf hin, dass die Bäume von einem Zaun umgeben waren, wie Siebert an einer Trauerweide am Ufer des Wöhrder Sees zeigt.

"Ich habe mich gewundert, wer den Zaun aufzwickt, während wir uns so viel Mühe geben", sagt Karl Peßler, der beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) für den Erhalt des Baumbestands zuständig ist. Auch er rätselt über mögliche Motive.

Ende 2010 hatten sich Wasserwirtschaftsamt (WWA), Bund Naturschutz, Sör und Umweltamt auf eine Kooperation verständigt, nach der vom Biberverbiss gefährdete, schützenswerte Bäume mit Maschendraht-Manschetten, sogenannten Drahthosen, umwickelt werden sollen. Seitdem schätzt Sör ab, welche Bäume gefährdet sein könnten. Eine extra einberufene Biber-Taskforce des BN, der auch Siebert angehört, inspiziert den Uferbestand und umzäunt gefährdete Bäume – "zu ihrem Schutz", wie Siebert mit Blick auf mögliches Unwissen der Täter noch einmal betont. Das WWA finanziert die Drahtzäune und das nötige Material, um sie zu befestigen.

Nager im Pub?

Hier hat der Biber genagt, bevor Naturschützer Walter Siebert den Baum umzäunen konnte. Unbekannte haben mehrfach solche Zäune zerstört. © Foto: Handl



Im Nürnberger Stadtgebiet existieren inzwischen mehr als zehn Reviere. Vor vier Jahren glaubte eine Anwohnerin am Nägeleinsplatz, ein Krokodil in der Pegnitz gesichtet zu haben, wie sie aufgeregt am Sör-Servicetelefon berichtete. Tatsächlich streiften die Nager zuletzt auch mal durchs Wespennest, vorbei am Irish Pub O’Sheas.

Seit 2010 sind Biber laut Sör-Sprecherin Ulrike Goeken-Haidl in der Stadt nachweisbar. Damals musste die Feuerwehr eine Pappel an der Fußgängerbrücke an der U-Bahn-Haltestelle Wöhrder Wiese gegenüber der Franz-Josef-Strauß-Brücke fällen, da der Baum auf die stark frequentierte Brücke zu stürzen drohte.

Die gleiche Gefahr lauert am Ufer des Wöhrder Sees, wo gerade erst wieder ein Zaun um eine Trauerweide illegal entfernt wurde, nachdem ihn Siebert nur Tage zuvor errichtet hatte. Auch hier laufen Bäume Gefahr, auf Menschen zu fallen oder Gehwege und Straßen zu blockieren, wenn sie der Biber erst einmal für sich entdeckt hat. Die ehrenamtlich aufgestellten Zäune zu zerstören, ist also keineswegs ein Kavaliersdelikt, sondern eine Sachbeschädigung, die gefährliche Folgen nach sich ziehen kann.

Wer beim Baumschutz mithelfen möchte, kann sich beim Bund Naturschutz unter Tel. (09 11) 45 76 06 melden – oder bei Sör: (09 11) 2 31-1 44 06.

Johannes Handl