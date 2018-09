Nürnberg Web Week 2018: Das sind die Themen

Digital-Treff findet dieses Jahr erstmals mit drei Schwerpunktthemen statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Web Week hat sich mit ihren Workshops und Vorträgen über die letzten Jahre als feste Größe im Veranstaltungskalender der digitalen Community in Nürnberg etabliert. Dieses Jahr werden drei Themengebiete die Teilnehmer ganz besonders beschäftigen.

Die Web Week, die dieses Jahr vom 12. bis 22. Oktober stattfindet, wartet 2018 mit einigen Neuerungen auf. © Web Week



Die Web Week, die dieses Jahr vom 12. bis 22. Oktober stattfindet, wartet 2018 mit einigen Neuerungen auf. Foto: Web Week



Erstmals sind die zahlreichen Veranstaltungen der Nürnberger Web Week dieses Jahr in drei Themengebiete gebündelt: Vom 12. bis 22. Oktober stehen Verkehr, Gesundheit und Finanzen im Mittelpunkt. "Mobility", "Digital Healthcare" und "FinsurTech" heißen die drei Bündel an Veranstaltungen, die sogenannten "Tracks", unter denen zahlreiche Unternehmen, Initiativen und Vereine zu ihren Veranstaltungen einladen. Laut Initiator Ingo di Bella sollen die Vernetzung und der fachliche Austausch auf der "#NUEWW", wie Hashtag und Abkürzung der Digital-Woche heißen, so einfacher und intensiver werden.

Von vernetztem Fahren bis Gesundheits-Apps

Der Mobility-Track bündelt die Veranstaltungen zur digitalen Mobilität der Zukunft. Sei es das Verkehrsforum des ADAC zum autonomen Fahren oder die Vorstellung der neuen U-Bahn-Generation Nürnbergs durch die VAG - die Veranstaltungen beschäftigen sich mit vernetztem Fahren, mit der digitalen Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs oder mit Elektromobilität. Federführend ist hier die Nürnberger Agentur Insert Effect, die auch die Ticket-App der Deutschen Bahn verantwortet.

Der "Digital Health Track" wird von der Novartis GmbH getragen, hier geht es zum Beispiel um Gesundheits-Apps oder digitale Anwendungen, die die Pflege älterer Menschen verbessern können. Der Finanztrack bringt Akteure der Finanz- und Versicherungsbranchen zusammen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Datenschutz.

Die Nürnberg Web Week (NUEWW) ist das digitale Festival in Nürnberg. Als offenes Netzwerk verbindet es seit 2012 Menschen und Organisationen aus Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kultur in der Metropolregion Nürnberg. Die Community der Nürnberg Web Week treibt die aktive Gestaltung der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen voran.

Eine breit aufgestellte Gruppe von Menschen aus verschiedensten ortsansässigen Organisationen wie Firmen, Bildungseinrichtungen, Start-ups oder Kultureinrichtungen trägt und organisiert das digitale Festival. Alle teilen die Vision von Nürnberg als einer wirtschaftlich, kreativ und kulturell lebendigen, sozialen Stadt, welche die digitale Transformation als umfassenden gesellschaftlichen Wandel für sich nutzt. Die Nürnberger Web Week findet dieses Jahr vom 12. bis 22. Oktober statt. Das aktuelle Programm der einzelnen Tracks finden Sie hier für Mobility hier, Digital Health hier und FinsurTech hier.

Die Nürnberger Nachrichten sind Medien-Partner der Nürnberg Web Week 2018.

jru