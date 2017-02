Nürnberg will halbe Milliarde Euro in Schulen stecken

Stadt plant Kraftakt im Bildungsbereich - Auch neues Gymnasium geplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis 2026 braucht Nürnberg fünf bis sechs neue Grundschulen. Gesamtkosten: über 240 Millionen Euro. Hinzu kommen Erweiterungsbauten und dringend nötige Sanierungen. Eine gewaltige Aufgabe - das weiß auch Schulreferent Klemens Gsell.

Blick auf den Sportplatz der neuen Michael-Ende-Grundschule in St. Leonhard: Bis 2026 braucht Nürnberg fünf bis sechs neue Grundschulen. © Michael Matejka



"Was wir in den nächsten Jahren für Schulbauten ausgeben müssen, frisst die städtischen Einnahmen aus der Gewerbesteuer locker dreimal auf", sagt Gsell.

2014 hatten die Schulplaner bereits ein gewaltiges Paket an Baumaßnahmen vorgelegt. Über eine halbe Milliarde Euro sollten Neubauten und Sanierungen bis 2026 verschlingen. 2016 haben die Fachleute noch mal nachgerechnet und siehe da: Sie gehen von noch mehr Kindern im schulpflichtigen Alter und noch mehr Ausgaben für die Schulen aus. Eine genaue Zahl will Schulreferent Klemens Gsell nicht nennen.

Die Gründe für die wachsenden Ausgaben sind schnell erklärt: In Nürnberg werden wieder mehr Kinder geboren, Neubaugebiete ziehen Familien in die Stadt und außerdem sinkt das Alter der Abc-Schützen bei der Einschulung.

All dies sorgt dafür, dass es in den nächsten Jahren vor allem in den Grundschulklassen eng wird. Während die Statistiker 2014 noch voraussagten, dass im Schuljahr 2026/27 insgesamt 15.546 Grundschüler lernen, geht das Schulreferat jetzt von 17.241 Kindern aus. Das entspricht einem zusätzlichen Raumbedarf von rund 80 Klassen.

"Wir brauchen fünf bis sechs neue Grundschulen", sagt Gsell. Die neue fünfzügige Grundschule in St. Leonhard kostete 40 Millionen Euro, das mal sechs ergibt Gesamtkosten von 240 Millionen Euro allein für die Erst- bis Viertklässler. Mindestens.

Ute Möller