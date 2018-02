Nürnberg: Zeugen retten Senior aus verrauchter Wohnung

NÜRNBERG - Dichte Rauchschwaden machten Passanten am Donnerstagabend auf ein Anwesen in Nürnberg aufmerksam. Weil niemand auf ihr Klingeln antwortete, brachen sie die Tür auf.

Ein Senior konnte dank aufmerksamer Passanten gerettet werden: Gegen 19.35 Uhr stellten Zeugen starken Rauch in einem Anwesen in der Äußeren Sulzbacher Straße fest. Mit der Befürchtung, es könnte sich um einen Brand handeln, klingelten sie an der Eingangstür. Allerdings reagierte niemand darauf. Deshalb brachen die Passanten die Tür gewaltsam auf. In der verrauchten Wohnung befand sich tatsächlich noch der 80-jährige Bewohner, den sie daraufhin aus der Wohnung retteten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte später die Ursache für den Qualm schnell ermitteln und beseitigen: Vermutlich hatte der Senior beim Kochen etwas anbrennen lassen, was den starken Rauch verursachte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, glücklicherweise wurde das Wohnhaus selbst nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der 80-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

mch