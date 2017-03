Nürnberg: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Langwasser

NÜRNBERG - Am Dienstagnachmittag, dem 28.02.2017 kam es im Nürnberger Stadtteil Langwasser zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Fahrerinnen der beiden Pkws blieben unverletzt.

Symbolbild Foto: dpa



Eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach bisherigen Erkenntnissen um 13.15 Uhr von der Breslauer Straße in die Oppelner Straße links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit einer 75-Jährigen in einem VW, die in Richtung Gleiwitzer Straße abbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, mussten abgeschleppt werden und ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.500 Euro entstand. Die Fahrerinnen wurden jedoch nicht verletzt. Beide gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, möchten sich unter der Telefonnummer 0911 6583 1530 bei der Nürnberger Verkerhspolizei melden.

