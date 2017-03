Nürnberg: Zimmerbrand in St.-Johannis

Mittwochnachmittag brach in der Helmstraße ein Feuer aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am ersten März rückten im Nürnberger Stadtteil St. Johannis die Einsatzkräfte aus. Der Grund: Ein Brand in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr gingen bei der örtlichen Nürnberger Feuerwehr Anrufe ein, dass aus einem Fenster in der Helmstraße deutliche Rauchentwicklung zu sehen sei. Die sofort ausrückenden Hilfskräfte drangen in das Mehrfamilienhaus aus und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Zu dem Zeitpunkt war niemand in der Wohnung anwesend, zur Brandursache liegen keine genaueren Informationen vor. Die Brandfahnder der Kripo Nürnberg übernehmen die Ermittlungen dazu.

Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Während des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

yg