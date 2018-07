Nürnberg: Zuckerwattediebe schlagen kurz vor Kärwa zu

Sie stahlen eine Maschine zur Herstellung der beliebten Kirmes-Speise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ungewöhnliche Beute: Einbrecher haben im Nürnberger Stadtteil Wetzendorf einen Schaustellerwagen aufgebrochen und Maschinen zur Herstellung für gebrannte Mandeln und Zuckerwatte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Wagen stand auf dem Kirchweihplatz in Wetzendorf, wenige Tage vor Kirchweihbeginn. Die Tat ereignete zwischen dem 26. und dem 27. Juni in der Zeit zwischen 17 und 15 Uhr. Die beiden gestohlenen Maschinen haben einen Gesamtwert von 8000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0911/2112.

