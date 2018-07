Nürnberger Airport gibt Fledermäusen eine Heimat

Umweltschutz in der Praxis - Schüler helfen mit - 11.07.2018 14:39 Uhr

NÜRNBERG - Gemeinsam mit der Beruflichen Schule 11, der Regierung von Mittelfranken und den Bayerischen Staatsforsten sorgt der Flughafen Nürnberg dafür, dass sich die Fledermäuse rund um den Airport wohlfühlen.

Die Berufsschulklasse der B11 traf sich für die Befestigung der Fledermauskästen am Airport Nürnberg. © Flughafen Nürnberg



Der angrenzende Sebalder Reichswald beherbergt zahlreiche Fledermauspopulationen. Für das Projekt am Flughafen werden Großraum-Spalten-Fledermauskästen gebaut und auf ihre Eignung untersucht. Insbesondere in Gebieten, in denen es wenige Quartiermöglichkeiten gibt, nehmen Fledermäuse die Kästen gerne an. Angenehmer Nebeneffekt: Die Unterkünfte für die nachtaktiven Tiere werden neuerdings auch für den großflächigen ökologischen Landbau eingesetzt, um Fledermäuse anzulocken, die dann auch Schädlinge vertilgen.

Das Projekt zielt darauf ab, die in Flughafennähe noch guten Fledermausbestände zu halten, bis durch nachhaltige Maßnahmen wieder neue natürliche Quartiere in den Rückzugszonen entstehen.

Die Fledermausbeauftragte der Stadt Nürnberg, Bettina Cordes, präsentierte den Berufsschülern eine Zwergfledermaus. © Flughafen Nürnberg



Die Schüler der Beruflichen Schule 11 planten und bauten nach fachlichen Vorgaben die Fledermauskästen und wurden so für den Arten- und Lebensraumschutz sensibilisiert. Das Projekt ist so angelegt, dass die Jugendlichen von der Projektidee bis zur Anbringung vor Ort alle Schritte durchführen und somit einen direkten Bezug zu ihrer Arbeit und dem Werkstück haben, aber auch zu den Tierarten, die von den Maßnahmen profitieren.

