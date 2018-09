Nürnberger Apotheken warnen: Medikamente ausverkauft

Ibuprofen bekommen Apotheken schon jetzt nur noch in limitierten Mengen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer hochgradig gegen Wespenstiche allergisch ist, sollte jetzt tunlichst nicht im Garten vom Zwetschgenkuchen naschen. Denn Notfallarzneien für den Fall eines allergischen Schocks sind in Nürnbergs Apotheken ausverkauft. Lieferengpässe gibt es aber auch für andere Medikamente.

"Die Situation ist dramatisch", warnt die Sprecherin der Nürnberger Apotheken, Margit Schlenk Bis Ende des Jahres sei Aspirin Komplex nur sehr eingeschränkt lieferbar. Das Schmerzmittel Ibuprofen bekommen Apotheken schon jetzt nur noch in limitierten Mengen kleckerlesweise vom Großhandel. "Apotheker erhalten Briefe von den Herstellern mit der knappen Information, dass die bestellte Ware für den Winter nicht geliefert werden kann", sagt Margit Schlenk. Auch Impfstoffe seien betroffen. Präparate gegen Infektionen und Grippemittel ebenfalls.

Es handelt sich um ein bundesweites Problem. Auf 295 Seiten listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Medikamente mit Lieferengpässen auf. Beim Schmerzmittel Ibuprofen helfen sich Apotheken bereits gegenseitig aus. Weil es keine Antiwespenallergiemittel mehr gibt, mischen sie selber Arneien für den Notfall.

Zugespitzte Situation

"Die Situation hat sich so zugespitzt, dass es an der Zeit ist, zu warnen", sagt Schlenk. Bislang hätten Apotheker versucht, die Missstände für die Patienten nicht sichtbar werden zu lassen, "indem sie Arznei selber herstellten oder auf andere Präparate auswichen, auch auf die Gefahr hin, von der Krankenkasse die Kosten nicht erstattet zu bekommen." Jetzt sei die Grenze dessen, was finanziell machbar ist, erreicht.

"Wir haben den gesetzlichen Auftrag, Patienten mit Arzneimitteln zu versorgen." Mittlerweile sei das aber nicht mehr zu gewährleisten. "Es ist höchste Zeit, dass sich die Krankenkassen, das Gesundheitsministerium sowie Apotheker und Ärzte an einen Tisch setzen." Um eine konstante Versorgung mit Präparaten erst mal wieder aufzubauen.

Arzneien verunreinigt

Der Skandal um das Blutdruckmittel Valsartan habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Bei der Produktion im Ausland seien so große Mengen mit krebserregenden Stoffen verunreinigt worden, dass Hersteller, die den sauberen Wirkstoff auf Lager haben, jetzt mit höheren Preisen drohen. Auf dem Arzneimittelmarkt tobe aber grundsätzlich eine gnadenlose Preisschlacht. Die Krankenkassen handeln mit den Pharmafirmen Rabattverträge aus. Um bei den Preisen mithalten zu können, produzieren immer mehr Hersteller günstig im Ausland. Etwa in Indien oder China. Damit werde der deutsche Markt abhängig von den dortigen Produktionsbedingungen.

Hinzu kommen Fehlkalkulationen der Hersteller oder auch höhere Gewalt: Eine Produktionsstätte von Ibuprofen sei abgebrannt, was zum aktuellen Engpasse wesentlich beitrage. Beim Deutschen Apothekertag im Oktober in München müsse Gesundheitsminister Jens Spahn "die Hosen runterlassen", sagt Margit Schenk. Die Koalition habe versprochen, den Onlinehandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verbieten. "Passiert ist bislang nichts."

Ute Möller E-Mail