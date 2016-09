Nürnberger Autorin schrieb über Italien-Erdbeben

Jetziges Unglück in Amatrice weist Parallelen zum Unglück von 2009 auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Toten des Erdbebens in Italien sind beerdigt, der Ort ist ein Schutt­haufen: so das aktuelle Szenario in Amatrice. Sara More kennt die schrecklichen Umstände — durch die Beben von L’ Aquila im Jahr 2009, bei denen 308 Menschen gestorben sind. Die Nürnberger Journalistin schrieb darüber ein Buch.

Am 6. April 2009 wurde das Städtchen L’ Aquila in Zentralitalien von einem heftigen Erdbeben zerstört. © dpa



Am 6. April 2009 wurde das Städtchen L’ Aquila in Zentralitalien von einem heftigen Erdbeben zerstört. Foto: dpa



Die 30-Jährige hat mehrere Recher­che- Reisen in das Katastrophengebiet in Zentralitalien unternommen und sie ist immer noch fassungslos. Denn Jahre nach den tödlichen Erdstößen sehen viele Straßen von L’ Aquila im­mer noch so aus wie kurz nach dem Unglück: eingestürzte Häuser, not­dürftig abgestützte Mauern, Baugru­ben, gesperrte Bereiche, Gerüste an allen Ecken und Enden. Die Flanier­straße im Zentrum ist herausgeputzt, doch in den Seitengassen dahinter sieht es ganz anders aus. Viele Hilfsmittel sind in dunkle Ka­näle versickert. Von der Mafia, die bei der Bauindustrie kräftig mitmischt, ist hinter vorgehaltener Hand die Rede. Städtische Mitarbeiter standen schon wegen Bestechlichkeit vor Gericht. Eine Stimmung von Verbitte­rung, Lähmung und Verzweiflung hat sich daher in der Bevölkerung breit­gemacht. "Anfangs war viel Hoffnung da, doch die ist in Frustration umge­schlagen, nachdem man ständig gegen verschlossene Türen gelaufen ist", sagt More.

Pfusch am Bau

Zwar wurden Satelliten-Städtchen in der Umgebung aus dem Boden gestampft, um die etwa 67000 Obdach­losen des Erdbebens von 2009 in Woh­nungen unterzubringen. Doch die Betroffenen sind ernüchtert, nachdem sich zahlreiche Ankündigungen als leere Versprechungen herausgestellt haben. Es gibt nachvollziehbare Zwei­fel daran, dass die Behelfsbauten erd­bebensicher sind. Man­che Vorfälle wiesen ganz deutlich auf Pfusch am Bau hin: Zwei Balkone sind ohne äußere Ein­wirkung einfach abge­brochen, durch manche Dächer tropfte es schon nach fünf Jahren herein, die Heizung streikt, wenn die Temperaturen stark absinken. Fünf Häuser seien gänzlich unbewohnbar, berichtet die Journalistin, die flie­ßend Italienisch spricht.

Kampf mit Tränen

Sie hat viele Opfer von 2009 interviewt - Men­schen, für die in einer Nacht ihre ganze Welt wortwörtlich zusammen­gebrochen ist. Besonders ist More der Bericht ei­ner Mutter von vier Kin­dern in Erinnerung, die bei dem Erdbeben zwei Töchter verloren hat. "Die Ältere hatte über­legt, ob sie zum Über­nachten zu ihrem Verlob­ten fährt oder er zu ihr", erzählt die Autorin. Er kam zu ihr - und das war eine tragische Fehl­entscheidung: Das Paar lag eng umschlungen unter den Trümmern und konnte nur mehr tot geborgen werden. Bei manchen Interviews hatte die Nürnberger Journalistin selbst mit den Tränen zu kämpfen - über die Härte des Schicksals, mit dem die Bewohner des zentralitalienischen Orts zurechtkommen müssen. Sie war sehr berührt von der Offenheit, mit der sich manche Überlebende den Schmerz von ihrer Seele geredet haben. More wollte diesen Opfern der Kata­strophe und ihren toten Angehörigen eine Stimme geben, indem sie ihre Geschichte in einem Buch nieder­schrieb.

„Irrtum 5,8“ ist der Titel der erzählerischen Doku der Nürnberger Autorin Sara More. © Michael Matejka



„Irrtum 5,8“ ist der Titel der erzählerischen Doku der Nürnberger Autorin Sara More. Foto: Michael Matejka



"Irrtum 5,8 - Trümmer von L’ Aquila" ist keine auf bloßen Fakten beruhende, nüchterne Dokumentati­on, auch wenn zwischen die Kapitel immer wieder Tatsachenberichte aus Zeitungen und anderen Publikationen mit Quellenangaben eingefügt sind. Das 551 Seiten starke Werk flicht die Geschichten erzählerisch zusam­men, der Spannungsbogen soll den Leser ans Buch fesseln. Was man eigentlich nicht tun sollte, ist in die­sem Fall zu empfehlen: das Buch von hinten zu lesen, nämlich mit dem "Brief an meine Kinder" ab Seite 525 zu beginnen. Er stammt von einem italienischen Lokalredakteur, Giusti­no Parisse, der bei dem Unglück beide Kinder und den Vater verloren hat. Wenn man diese traurigen, weh­mütigen und ergreifenden Zeilen liest, die Parisse an seine tote Tochter und den gestorbenen Sohn richtet, dann bleibt dem Leser bewusst, dass das Buch trotz aller erzählerischen Frei­heiten die Wirklichkeit beschreibt. Eine brutale Wirklichkeit, die kaum auszuhalten ist. Nach der Katastro­phe weiterzuleben oder weiterleben zu müssen, das ist für die Bewohner von L’ Aquila, Amatrice und von vie­len weiteren Orten unsagbar schwer.

Leben geht an ihnen vorbei

Sara More ist es in einigen Passagen einfühlsam gelungen, die Zerrissen­heit der Menschen darzustellen. Sie schildert nicht nur die abgrundtiefe Trauer über den Tod der engsten Fami­lienangehörigen. Sie versucht auch, in Worte zu fassen, wie abgeschnitten sich gerade diese Menschen von der restlichen Welt fühlen: Das Leben geht weiter, aber es geht an ihnen vor­bei. Das Buch befasst sich auch mit der furchtbaren Fehleinschätzung der Risikokommission, die Entwarnung für die Erdbebengefahr in der ver­hängnisvollen Nacht gegeben hatte und sich später vor Gericht verant­worten musste. Weiter streift das Werk den media­len Rummel, der durch die bohrende Neugier von TV-Zuschauern, Zei­tungslesern und Online-Usern verur­sacht ist.

Es zeigt aber auch eine an­dere Seite: das Mitgefühl, die Anteil­nahme, die spontan zupackende Hilfe beim Ausgraben der Verschütteten. Es gibt etliche Parallelen zwischen Amatrice und L’ Aquila. Ein gut lesbares Werk, bei dem man sich bei allen fiktiven Erzählungen immer wieder erinnern muss, dass es sich um die Wirklichkeit handelt. Die Autorin hat in "Irrtum 5,8" ( der Titel steht für den Ausschlag auf der Erdbe­ben- Messskala) die Tage kurz vor und nach der Katastrophe skizziert. Jetzt arbeitet sie an einer Fortsetzung, die die Zustände in der Stadt sieben Jahre nach dem verheerenden Beben be­schreibt.

"Irrtum 5,8" von Sara More, Fact­ Fiction-Verlag, kostet 14,95 Euro, ISBN 978-3-945194-00-3

HARTMUT VOIGT