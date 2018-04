Nürnberger Berufsfeuerwehr sucht neuen Nachwuchs

NÜRNBERG - Die Berufsfeuerwehr Nürnberg sucht Nachwuchs: Zum 1. März 2019 stellt die Feuerwehr wieder Anwärter für den Einsatzdienst ) ein. Worauf sich Bewerber einstellen müssen.

Die Arbeit bei der Feuerwehr ist anspruchsvoll, aber auch spannend. Foto: Karlheinz Daut



Bewerber durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren, in dem unter anderem Deutsch- und Mathematikkenntnisse, die Allgemeinbildung sowie die körperliche Leistungsfähigkeit getestet werden. Wer hier besteht, den erwartet eine fundierte Ausbildung in allen Einsatzbereichen der städtischen Berufsfeuerwehr an modernsten technischen Geräten und Fahrzeugen.

Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Widerruf in der zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik (Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst). In der Vergangenheit bezahlte die Stadt Nürnberg zu den üblichen Anwärterbezügen einen Sonderzuschlag von 35 Prozent. Ob dies auch für den Ausbildungsjahrgang 2019 möglich ist, hängt vom bayerischen Innenministerium ab, das diese Zulage genehmigen muss.

Körperliche Fitness gepaart mit viel Grips gefragt

Die mindestens 1,65 Meter großen Bewerber müssen nach dem 1. März 1986 geboren sein und die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Mitgliedslandes haben. Auch Staatsangehörige der Schweiz, Liechtensteins, Norwegens oder Islands können sich bewerben. Zu den Voraussetzungen gehört mindestens ein erfolgreicher Haupt- oder Mittelschulabschluss bzw. ein als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss. Darüber hinaus erwartet die Feuerwehr eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf, der dem feuerwehrtechnischen Dienst förderlich ist – beispielsweise aus den Metall-, Bau-, Elektro- oder Holzverarbeitungsberufen, aus dem Kfz-Handwerk oder als Notfallsanitäter/in bzw. Rettungsassistent/in.

Nicht zuletzt müssen Bewerber/innen sich gesundheitlich uneingeschränkt eignen, körperlich voll einsatzfähig sowie schwindelfrei sein. Der Führerschein der Klasse B oder C sowie das Deutsche Sportabzeichen und das Schwimmabzeichen in Bronze gehören ebenfalls zu den Einstellungsvoraussetzungen. Die Anforderungen an das Sehvermögen und ein Formular zur Sehtestbescheinigung finden sich im "Merkblatt zur Feuerwehrdiensttauglichkeit" unter diesem Link.

Einzelheiten zur Bewerbung, zur Ausbildung und zum Berufsbild vermittelt die Berufsfeuerwehr während einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 26. April. Beginn ist um 18 Uhr in der Feuerwache 3 am Jakobsplatz 20 in 90402 Nürnberg.

Bewerber können aussagefähige Unterlagen bis zum 26. Mai einreichen an: Stadt Nürnberg, Personalamt, z. H. Herrn Ziegler, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. Daher sollten Interessenten nur Kopien einreichen. Im Internet ist die Bewerbung unter feuerwehr.karriere.nuernberg.de möglich. Das Einsenden von Bewerbungsunterlagen entfällt dann. Telefonisch ist das Personalamt unter 09 11/2 31-38 74 bzw. -22 07 zu erreichen, die Berufsfeuerwehr Nürnberg unter 2 31-60 40.

