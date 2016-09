Nürnberger CSU für Eingrenzung der Hundezonen

NÜRNBERG - Hunde und Fußgänger - das geht nicht immer gut. Spaziergänger fühlen sich von Hunden gestört oder fluchen, weil unter ihrem Schuh eine unliebsame Hinterlassenschaft der Vierbeiner klebt. Um diese Konflikte zu entschärfen, wurden die Hundeauslaufzonen eingerichtet. Bei genau diesen fordert die CSU nun Nachbesserung in Form einer Abgrenzung.

Konflikte zwischen Hundehaltern und Erholungssuchenden in Parks und auf Grünflächen bleiben nicht aus. Die eigens ausgewiesenen Hundezonen sollen hier einen Riegel vorschieben und die Areale klar voneinander trennen. Sollen. In der Praxis ist dies oft schwierig. © Michael Matejka



Auf den meist weißen, quadratischen Hinweisschildern ist in markantem Schwarz ein spielender Hund skizziert. "Hundezone" steht in großen Lettern darunter - und noch weiter: "Halter haften für ihre Hunde". Diese Bereiche gibt es in Grünanlagen wie dem Marienbergpark und am Rechenberg, am Hasenbuck und im Cramer-Klett-Park. Insgesamt 17 Flächen in Nürnberg wurden als Zonen für die Hunde ausgewiesen. Zusammen haben sie eine Gesamtfläche von 200.000 Quadratmetern.

"Leinen los" heißt es in diesen Bereichen. Hier dürfen Wastl und Trixi zwar halterlos herumspringen, dies entbindet die Hundehalter aber nicht von ihrer Verantwortung, wie der Servicebetrieb Öffentlicher Raum betont.

Damit soll einerseits den Hunden und ihren Herrchen und Frauchen ein Freiraum eingeräumt werden. Andererseits sollen durch die Konzentration auf die Freilaufflächen andere Menschen ohne Hund ungestört bleiben.

Tatsächlich wird die Möglichkeit aber oft nicht genutzt: Wenn etwa Wege und Straßen unmittelbar an die Hundezone angrenzen, fürchten Hundehalter, dass ihr Tier im Übereifer des Tobens den ausgewiesenen Bereich verlässt und auf den angrenzenden Fuß- oder Radweg, vielleicht sogar auf die Straße springt.

Beispiel Berlin

Die CSU stellte den Antrag, zu prüfen, ob eine Einzäunung oder zumindest eine Abgrenzung beispielsweise durch Hecken rund um die Hundezonen möglich ist. Es gebe, so die Stadtratsfraktion, bereits Exempel in Berlin, wo man Forstwirtschaftszäune und selbst schließende Pendeltüren installiert habe.

Am Hasenbuck in Nürnberg gebe es zudem Beschwerden, weil hier Hundezone und Spielplatz lediglich durch einen schmalen Fußweg voneinander getrennt sind. Darüber hinaus plädiert die CSU für weitere Vierbeiner-Zonen im Süden der Stadt.

Dazu teilt Sör mit, dass im Süden der Stadt Auslaufflächen nicht als dringlich gesehen werden. Entweder seien Spielplätze zu nahe ("Gaulnhofer Landgraben") oder das Areal ist mit großem Aufwand ökologisch aufgewertet worden ("Kanalwege zwischen den Kanalbrücken Sauerbruchstraße"). Probleme in allen beliebten Gassi-Gebieten seien nicht beseitigte Hinterlassenschaften der Hunde.

Die Umzäunung wird aus zweierlei Gründen abgelehnt: Zum einen können Hunde mit Aggression reagieren, wenn ihnen die Fluchtmöglichkeiten genommen werden, zum anderen bedeute die Eingrenzung auch mehr Aufwand bei der Pflege der Anlagen. Neben dem Mähtraktor bräuchte es weitere manuelle Arbeiten. Am Hasenbuck sehe man den Bedarf und werde den Spielplatz besser einzäunen. Mit der Maßnahme sei im Herbst 2017 zu rechnen.

RURIK SCHNACKIG