Nürnberger CSU ist geschockt - und Söder taucht ab

Wähler verpassen Union einen Denkzettel, auch von "Katastrophe" ist die Rede - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - So hatten die Nürnberger Christsozialen ihren Bezirksvorsitzenden noch nie erlebt: sprachlos. Schon auf die erste Hochrechnung reagierte Markus Söder mit versteinerter Miene, bald vorzog er sich in einen Nebenraum; als ihn Fernsehleute vor die Kamera holen wollten, schickte er Michael Frieser vor.

Lange Mienen bei der CSU: Richtig Stimmung kam bei der Wahlparty im Gutmann am Dutzendteich nicht auf. © Guenter Distler



Zwei Schritte weiter stand, mit roter Bluse und schwarzem Schal, die scheidende Abgeordnete Dagmar Wöhrl: War das der farbliche Abgesang auf die "Groko"? Wie alle im rappelvollen Saal des "Gutmann‘s" nahm sie die ersten Ergebnisse sichtlich geschockt auf. Von manchem war sogar das Wort "Katastrophe" zu vernehmen.

Einen "deutlichen Denkzettel" der Wähler sieht Frieser und wagte als erste Analyse die Vermutung, dass der Union nicht zuletzt lange Personaldebatten in den eigenen Reihen geschadet haben.

Dass er selbst für Nürnberg-Süd wieder und sein Kollege Sebastian Brehm erstmals für den Nürnberger Norden in den Bundestag einzieht, wirkte da eher wie ein schwacher Trost: "Wir brauchen jetzt", so Brehm, "eine gründliche Aufarbeitung – und die beginnt gleich an diesem Montag im Parteivorstand."

Beinahe mehr noch als das Abschneiden der AfD schürte das eigene Bayern-Ergebnis die bedröppelte Stimmung, sorgte es mit dem deutlichen Verfehlen der 40-Prozent-Marke für die eigentliche Überraschung. "Wir dürfen nicht jeden AfD-Wähler als Nazi hinstellen, sondern sie ernst nehmen; das ist bisher vielleicht nicht so gelungen", so die Einschätzung von Johannes Hölzl, dem Vorsitzenden der Jungen Union in Nürnberg. "Durch alle Altersgruppen geht es um das Gefühl, dass das geltende Recht auch durchgesetzt werden muss."

Wie missachtet es tatsächlich war, wird wohl umstritten bleiben. Doch Ankündigungen wie die der AfD, jetzt die CDU "jagen" zu wollen, wecken bei anderen schon übelste Befürchtungen: "Da fühle ich mich schon sehr an marschierende SA-Horden erinnert", sagt Stadtrat Prof. Wolfram Scheurlen. Kein Wunder, dass sein Fraktionskollege Thomas Pirner, zugleich Präsident der Handwerkskammer, von einem "Schlag ins Kontor" spricht.

"Eine schwache SPD kann uns auch nicht gelegen sein", gibt André Freud zu bedenken. Dass so viele Menschen "offenbar ein Grundproblem mit der Demokratie" haben, sei besonders verstörend. Sonst hätten sie nicht für eine "Partei von Hasspredigern" gestimmt.

Schon an den Wahlständen, so hat es auch Hermann Imhof gespürt, hatten sich klassisch-konservative Wähler "merkwürdig bedeckt" gehalten. "Die unmittelbaren Urteile stecken natürlich voller Emotionen", meinte der Ehrenbezirksvorsitzende Oscar Schneider. "Jetzt müssen wir erst mal ruhig drüber schlafen."

Vorläufiges Endergebnis der Direktkandidaten im Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach 35.6% 46511 Stimmen Name: Michael Frieser Alter: 53

Wohnort: Nürnberg Liste: CSU Beruf: Rechtsanwalt, MdB



26.5% 34621 Stimmen Name: Martin Burkert Alter: 52

Wohnort: Nürnberg Liste: SPD Beruf: Gewerkschaftssekretär, MdB



13.2% 17270 Stimmen Name: Dirk Driesang

Wohnort: Landkreis Fürstenfeldbruck Liste: AfD



8.2% 10772 Stimmen Name: Stefan Gerbig Alter: 33

Wohnort: Nürnberg Liste: Die Linke Beruf: Bankkaufmann und Sozialökonom



7.8% 10163 Stimmen Name: Sascha Müller Alter: 47

Wohnort: Nürnberg Liste: Die Grünen Beruf: Onlineredakteur



5.8% 7632 Stimmen Name: Jasmin Laub Alter: 41

Wohnort: Nürnberg Liste: FDP Beruf: Lehrerin an Mittelschulen





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 31,2% CSU 21,00% SPD 14,3% AfD 9,3% Die Grünen 8,9% Die Linke 8,6% FDP 0,5% Piraten 9,30% 7,50% 9,50% 1,30% 3,10% 4,40% 1,90%

Die vorläufigen Ergebnisse der Direktkandidaten im Wahlkreis Nürnberg-Nord (21.05 Uhr) 31.4% 41582 Stimmen Name: Sebastian Brehm Alter: 45

Wohnort: Laufamholz Liste: CSU Beruf: Steuerberater



25.7% 34027 Stimmen Name: Gabriela Heinrich Alter: 54

Wohnort: Nürnberg Liste: SPD Beruf: Redakteurin



12.7% 16816 Stimmen Name: Britta Walthelm Alter: 36

Wohnort: Nürnberg Liste: Die Grünen Beruf: Stadträtin, Politikwissenschaftlerin



9.9% 13184 Stimmen Name: Titus Schüller Alter: 31

Wohnort: Nürnberg Liste: Die Linke Beruf: Orthopädie-Techniker und Betriebswirt



9.4% 12400 Stimmen Name: Martin Sichert Alter: 37

Wohnort: Nürnberg Liste: AfD Beruf: Diplom-Kaufmann



7.0% 9347 Stimmen Name: Katja Hessel Alter: 45

Wohnort: Nürnberg Liste: FDP Beruf: Rechtsanwältin





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die aktuellen Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Nürnberg-Nord. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 27,6% CSU 18,3% SPD 15,1% Die Grünen 11,6% Die Linke 10,5% FDP 10,1% AfD 3,20% Piraten 7,20% 8,50% 1,80% 4,50% 5,10% 5,60%