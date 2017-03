Nürnberger Eisdielen: "Mozarteis" und Rosmarin

NÜRNBERG - Die neue Saison wird ungewöhnlich edel, außerdem vegan und beschwipst: Nürnbergs Eisdielen frischen ihr Sortiment mit kreativen neuen Geschmäckern auf.

Lecker! Der Sommer wird bunt und außergewöhnlich. Zumindest was den Inhalt der Waffeltüte angeht. © Michael Matejka



Für gewöhnlich türmt sich Eiscreme in weichen Hügelchen in den Stahlwannen, die Neuheit dagegen ist so flach wie die Oberfläche eines Tiramisu. Und mit solchen Nachspeisen hat sie auch mehr zu tun als übliches Milchspeiseeis. "Es ist in Schichten aufgebaut, manchmal ist auch ein Tortenboden dabei", erklärt Sabrina Fraceschet. In der Eisdiele "Gelatissimo Soldan" (Königstraße 2) ist sie zuständig für die Entwicklung neuer Eissorten wie zum Beispiel den Geschmack "Sachertorte" mit Schokolade und Marillenmarmelade. Dazu sollen noch "Mozarteis" kommen, eine Art Pistazienpralinen-Eiscreme mit Marzipan, und "Brownie": dunkle Schokolade mit Walnuss. Die flachen Sorten gibt es wie jedes Eis als Kugel – die aber hat ihren Preis. 1,80 Euro werde das "Premium-Eis" kosten, erklärt Ideenchefin Fraceschet.

Sahne-Kirsch und Mango sind Klassiker bei "Gelatissimo", aber Ideenchefin Sabrina Fraceschet arbeitet bereits an vielen Neuheiten. © Foto: Eduard Weigert



Der große Impulsgeber vieler Eisdielen auch in Nürnberg sind die italienischen Eismessen, die jährlich in Rimini und Longerone stattfinden. Dort ist das flache Eis ein Riesenthema. Außerdem gilt: Was in der Gastronomie gut ankommt, ist in der Eistheke nicht verkehrt. Daher setzt das "Gelatissimo Soldan" auch auf Sorten wie Ingwer-Mango und Granatapfel.

Das "Dolomiddi" (Winner Zeile 31 in Laufamholz) wird in der Erdbeerzeit Basilikum, Minze, Balsamico und Rosmarin unter die süßen Früchte mischen. Erfrischendes wie Limette-Gurke gibt es schon jetzt, auch wenn die Sonne noch zögert. Doch nicht nur Gewürze sollen Raffinesse verleihen, sondern auch Alkohol. "Wir werden beschwipste Sorten wie Williams-Birne und Krokant mit Nougat in der Theke haben", sagt "Dolomiddi"-Inhaberin Marianne Heinl. Da die Filiale in Nürnberg kleiner ist als der Ableger in Fürth, wird es nur dort veganes Eis geben, bedauert Heinl.

Dagegen hat "La Gelateria 4D" (Spitalgasse 1) Platz genug, 52 Sorten hat das Café ständig im Angebot. Ein Schwerpunkt wird in diesem Sommer auf veganem Eis liegen, bei dem statt Kuhmilch Soja- und Mandelmilch in die Eismaschine fließen.

In den kleineren Dielen muss der Spagat zwischen Klassikern wie Schoko und Stracciatella und Neuheiten gelingen, allzu Ungewöhnliches könnte sich als wenig einträglicher Platzräuber erweisen. Das Eiscafé "Piccola Venezia" (Lorenzer Straße 7) ist trotzdem erfinderisch. So haben die Inhaber Cristina Coradazzo und Edoardo Gallo für ihr "Hugooo" aus Zitronen, Prosecco, Pfefferminze und Holunderblüten beim europäischen "Gelato Festival" 2014 den ersten Preis eingeheimst. Wird es wärmer, soll "Campari Orange" dazustoßen, mit frischgepresstem Orangensaft, abgeschmeckt mit Campari. Auch hier gilt: Das ist nichts für Kinder!

Im "Cristallo" (Ostendstraße 227) sorgt sich Inhaber Walter Giacin um des Nürnbergers liebste Sorte: Vanille. "Der Preis für ein Kilo Vanilleschoten aus Madagaskar ist wegen einer Missernte von 350 auf rund 1000 Euro gestiegen", klagt er. Noch habe er genug – aber nur für drei Monate.

