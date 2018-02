Nürnberger Faschingsumzug: Das müssen Autofahrer wissen

Am Sonntag gibt's in der Altstadt mehrere Sperrungen - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Zum 621. Mal feiern die Nürnberger am Sonntag ihren traditionellen Faschingsumzug durch die Altstadt. Die Polizei informiert nun über die Verkehrsbeschränkungen entlang der Umzugsstrecke.

Von 10 bis 17 Uhr am Sonntag (11. Februar) müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Beeinträchtigungen rund um die Nürnberger Altstadt einstellen. In diesem Zeitraum sind laut Polizei einige Absperrungen vorgesehen.

In der Bayreuther Straße, auf Höhe des Stadtparks, sowie entlang der Umzugsstrecke in der Altstadt (Äußere-, Innere Laufer Gasse, Theresienstraße, Obstmarkt und Vordere Ledergasse) sind zusätzliche Halteverbote aufgestellt, die sonntags bereits ab 6 Uhr gelten.

Der Rathenauplatz ist von 12 bis 14 Uhr vollständig gesperrt, was vor allem auf die Verkehrsteilnehmer der Sulzbacher Straße, Bayreuther Straße sowie Marientor- und Laufertorgraben, Auswirkungen haben wird.

Die Strecke des Nürnberger Faschingsumzugs:

Bayreuther Straße - Rathenauplatz - Laufer Tor - Äußerer Laufer Platz - Laufer Schlagturm - Innere Laufer Gasse - Theresienplatz - Theresienstraße - Fünferplatz - Obstmarkt- Spitalgasse - Museumsbrücke - Königstraße - Kaiserstraße - Josephsplatz - Vordere Ledergasse - anschließend Auflösung.

VAG verstärkt U-Bahn-Linien

Auswirkung hat der Umzug auch auf die Busse und Bahnen der VAG, betroffen sind "die Buslinien 36 (Plärrer – Doku-Zentrum), 37 (Heilig- Geist-Spital – Fürth Hauptbahnhof), 46 (Heilig-Geist- Spital – Martha-Maria-Krankenhaus) und 47 (Heilig-Geist- Spital – Forchheimer Straße) sowie die Straßenbahnlinie 8 (Doku-Zentrum – Erlenstegen)", schreibt das Unternehmen. Die Einschränkungen dauern von etwa 12 bis 16 Uhr an.

Linie 36 fährt zwischen Doku-Zentrum und Rathenauplatz, wobei der Abschnitt der Haltestellen Rathenauplatz und Plärrer nicht von den Bussen angefahren wird. Die Linien 37, 46 und 47 fahren je von ihren Endhaltestellen nur bis zur Haltestelle Maxtor, wenden dort und setzen die Fahrt zur jeweiligen Endhaltestelle fort. Es entfallen die Haltestellen Rathaus und Heilig-Geist.

Verstärkt wird dagegen der U-Bahn-Verkehr: So sind zwischen etwa 11 und 18.30 Uhr zwischen den U-Bahnhöfen Messe und Eberhardshof (U1) mehr Bahnen im Einsatz. Es gibt dann im Fünf-Minuten-Takt Fahrmöglichkeiten. Auf der U-Bahn-Linie U2 werden VAG Langzüge eingesetzt.

Die NightLiner sind am Faschingswochenende vier Nächte in Folge unterwegs - beginnend von Freitag auf Samstag und endend in der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag. Die Nachtbusse fahren zwischen 1 und 4 Uhr je zur vollen Stunde am Nürnberger Hauptbahnhof.