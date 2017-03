Nürnberger Freizeitmesse: Das erwartet die Besucher

Schwerpunkt liegt ab Mittwoch auf Outdoor-Aktivitäten und Tourismus - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Der Frühling steht vor der Tür. Die Sonne weckt die Lust darauf, draußen aktiv zu sein. Da kommt die Freizeit-Messe gerade recht, die ab Mittwoch im Nürnberger Messezentrum fünf Tage lang aktuelle Freizeittrends präsentiert.

Bikes in Motorrad-Optik sind eine der vielen Attraktionen der Freizeit Messe, die von 15. bis 19. März stattfindet. © Michael Matejka



Bikes in Motorrad-Optik sind eine der vielen Attraktionen der Freizeit Messe, die von 15. bis 19. März stattfindet. Foto: Michael Matejka



Die Messehalle 6 etwa steht ganz im Zeichen der Outdoor-Aktivitäten. Etliche Fahrradhändler zeigen, was es Neues auf zwei Rädern gibt. Im Wassersport-Bereich können Besucher Kajaks in Augenschein nehmen oder in einem Tauchturm die Freiheit unter Wasser mit Pressluft und Taucherbrille entdecken. Ein Stück weiter dreht sich alles um den Bergsport eine Boulderwand mit Teststrecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden inklusive.

Jede Menge Information zum Thema Tourismus bietet die Halle 9. Zwischen Reiseveranstaltern und Tourismusverbänden steht Martin Luther sprichwörtlich im Zentrum. Zum Luther-Jahr und 500 Jahren Reformation haben sich verschiedene Lutherstädte zusammengefunden und informieren an einem Gemeinschaftstand über den Reformator sowie über Hunderte von Veranstaltungen und Angeboten in diesem Jahr.

Gartenfreunde werden in den Hallen 11 und 12 fündig, wo zahllose Beispiele modernen Gärtnerns warten. Um Tipps und aktuelle Trends zu Reisemobilen und Caravans geht es in den Hallen 7/7A. Und die Halle 8 hat sich für die fünf Messetage in ein "Kulinarium" verwandelt, in dem Besucher regionale und internationale Spezialitäten entdecken und probieren können.

Am Mittwoch und Donnerstag ist die Seniorenmesse "Inviva" (Halle 12) Teil des Messeprogramms. Am Samstag und Sonntag lockt die Whisky-Messe "The Village" in die Halle 10. Dort etwa 200 Whiskys aus 14 Ländern durchzuprobieren, dürfte aber dann doch auch den sattelfestesten Genießer überfordern.

Die Freizeit-Messe ist vom 15. bis zum 19. März 2017 täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 11,50 (ermäßigt: 8,50) Euro.

tig