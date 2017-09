Nürnberger Friedenstafel wird erstmals abgeriegelt

Die Stadt sichert Zufahrten zum Veranstaltungsort mit eigenen Fahrzeugen ab - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Wahlveranstaltungen, Altstadtfest, Fußball-Derby und Friedenstafel - die Polizei ist in Nürnberg derzeit im Einsatzmarathon. Sind Engpässe bei der Sicherheit jetzt die Folge? Die Polizei streitet das ab.

Im vergangenen Juli sperrte die Polizei während des Klassik Open Air die Bayernstraße mit Einsatzfahrzeugen, um potenzielle Anschläge mit Lkw, wie es sie in Nizza, Berlin und London gegeben hat, zu verhindern. © Michael Matejka

Im vergangenen Juli sperrte die Polizei während des Klassik Open Air die Bayernstraße mit Einsatzfahrzeugen, um potenzielle Anschläge mit Lkw, wie es sie in Nizza, Berlin und London gegeben hat, zu verhindern.

Und dennoch werden Straßen, die am Sonntag zur Friedenstafel führen, nicht alleine mit Fahrzeugen der Polizei, sondern auch aus dem städtischen Fuhrpark gesichert. Klar ist: Die Polizei wird mit Blick auf die Friedenstafel von der Stadt unterstützt.

Sie ist mit dem Hochrisikospiel zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg, das am Wahlsonntag im Fürther Stadion ausgetragen wird, dem Altstadtfest und diversen Wahlveranstaltungen voll ausgelastet. Um die Straßen zur Friedenstafel rund um den Kornmarkt abzuriegeln, stellt auch die Stadt Fahrzeuge auf, wo sonst Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen würden.

"Grundsätzlich ist der Veranstalter (Stadt Nürnberg; Anm. d. Red.) für die Absicherung zuständig", sagt Elke Schönwald, Leiterin der Polizeipressestelle, auf Anfrage. Aufgrund der vielen Überstunden, die sich wegen der zahlreichen Veranstaltungen bei den Einsatzkräften anhäufen, hätten Polizisten auch Anspruch auf Freizeitausgleich. "Die Friedenstafel wird aber selbstverständlich polizeilich betreut", sagt Schönwald. Schließlich gehe man hier von einer "abstrakt erhöhten Terrorgefahr" aus. Einen Engpass bei den Einsatzkräften durch das Frankenderby gebe es nicht.

Hintergrund ist ein Sicherheitskonzept, das Stadt (Ordnungsamt, Menschenrechtsbüro) und Polizei für die Friedenstafel ausgehandelt haben. Es greift heuer zum ersten Mal. Die Tafel zählt, wie das Nürnberger Bardentreffen oder das Klassik Open Air, zu den potenziellen Anschlagszielen.

Bilderstrecke zum Thema

Die Verleihung des Nürnberger Menschen­rechtspreises ist für viele Bürger eine Herzensangelegenheit. In 2015 wurde der Preis an Amirul Haque Amin, Chef der Textilarbeitergewerkschaft in Bangladesch, verliehen. Mit der Nürnberger Friedenstafel zeigten rund 3500 Bürger ihre Solidarität mit dem Preisträger und seinem gesellschaftlichen Engagement.