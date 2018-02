Nürnberger Gaudiwurm verzichtet auf politische Botschaften

NÜRNBERG - Politisch wird es auch diesmal nicht werden beim Nürnberger Gaudiwurm. "Das passt nicht zu den Franken", erklärt Walter Hahn, der Vorsitzende des Fördervereins Nürnberger Fastnachtszug. Politische Wagen, wie sie etwa in Köln zum Einsatz kommen, seien einfach nicht das Metier der Franken.

Um die 1400 Teilnehmer haben sich bisher für den Gaudiwurm angemeldet. Das braucht auch diesmal ein besonderes Sicherheitskonzept. © Roland Fengler



Bei der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim sei es hingegen normal, dass Politiker "durch den Kakao gezogen werden". Die Aufregung um die Büttenrede der Altneihauser Feierwehrkapell’n, die sich über den französischen Präsidenten und seine deutlich ältere Ehefrau lustig machte, könne Hahn nicht verstehen. "Wenn man keinen Spaß versteht, dann darf man auch nicht auf einen Fasching gehen." Die Franken setzen beim Umzug dennoch lieber auf Musik und Tanz.

Kapellen werden zum Beispiel dabei sein, genauso wie ein Spielmannszug und Trommler. Ein Höhepunkt wird laut Hahn wie immer der Wagen der Travestie-Künstler vom Paradies-Kabarett. "Der ist so schön und edel." Noch königlicher wird sich nur das Prinzenpaar fortbewegen – nämlich erstmals in einer Kutsche.

Im Vordergrund der Veranstaltung steht jedoch Brauchtum und Tradition. Immerhin handelt es sich um den ältesten Faschingszug der Welt, dessen Wurzeln bis 1397 zurückreichen. Um 13 Uhr beginnt der Zug am Sonntag an der Bayreuther Straße beim Stadtpark, weiter geht er über Rathenauplatz, Theresienstraße, Obstmarkt, Spitalgasse und Königstraße bis zum Ziel nahe dem Weißen Turm.

Kulturreferat unterstützt die Veranstaltung

Um die 1400 Teilnehmer haben sich bisher angemeldet in 30 Nummern. Das braucht auch diesmal ein besonderes Sicherheitskonzept. So stellt das Technische Hilfswerk wie im vergangenen Jahr am Knotenpunkt Ranauplatz Lkw als Schutzbarrikaden auf.

Das Kulturreferat unterstützt die Veranstaltung, genauso wie viele andere Politiker im Rathaus. Über so viel Resonanz aus der Stadtverwaltung freut sich Hahn. Und ebenso über die der Bevölkerung: Es werden erneut um die 100.000 Zuschauer erwartet. Sie wollen sich unter anderem die Süßigkeiten nicht entgehen lassen, die die Karnevalisten traditionell in die Menge werfen.

Am Rosenmontag, 12. Februar, haben die Kleinen unter den Faschingsfans gleich noch einmal etwas zu feiern. Dann nämlich findet der Kinder-Faschingszug statt. Er startet um 13 Uhr an der Lorenzkirche und endet auch dort. Anschließend gibt es eine bunte Sause mit Spielmobil und Live-Musik.

