Nürnberger genervt: Technische Störung im Standesamt

Zurzeit können keine Urkunden ausgestellt werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Standesamt Nürnberg ist seit dem Montag, 14. Januar, von einer massiven technischen Störung betroffen.

Die Folge ist, dass im elektronischen Personenstandsregister keine Beurkundungen mehr möglich sind. Es können weder neue Einträge erstellt noch Änderungen in den Registern eingetragen werden. Betroffen sind davon Bürger, die zur Beurkundung von Neugeborenen oder Sterbefällen vorsprechen, da keine Urkunden ausgestellt und keine Mitteilungen erzeugt werden können.

Die Fehlersuche hat mittlerweile ergeben, dass beim städtischen Rechenzentrum einschließlich des Eingangs zum Bayerischen Behördennetzwerk alles in Ordnung ist. Grund für die Störung scheint zu sein, dass die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) ihren Einwahlknoten zum bayerischen Behördennetz verlagert hat. Das technische Problem besteht damit auf der Verbindungsstrecke zwischen dem Server des Fachverfahrens in Nürnberg zum elektronischen Personenstandsregister.

Das Nürnberger Rechenzentrum als auch die AKDB bemühen sich intensiv, das Problem zu beheben, teilt die Stadt mit. Das Standesamt bittet die betroffenen Bürger um Geduld. Es wird umgehend auf der Homepage www.standesamt.nuernberg.de informiert, sobald die Störung behoben ist.

nn